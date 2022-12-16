Школы 4 городов Свердловской области переводят на дистант из-за роста заболевших ОРВИ

Она также отметила, что рекомендуется в регионе ввести масочный режим, чтобы защитить органы дыхания граждан. В частности, сделать это рекомендуется в местах массового скопления людей — общественном транспорте, учебных заведениях, общественном транспорте и других.

Напомним, в Нижнем Тагиле 16 декабря состоится совещание, в ходе которого будет решаться вопрос об организации учебного процесса в городе. По его итогам будет решено, введут ли в учебных и дошкольных учреждениях города ограничительные меры.