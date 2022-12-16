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Школы 4 городов Свердловской области переводят на дистант из-за роста заболевших ОРВИ

Сегодня, 08:22
Фото: 1MI
Школы Богдановичского ГО, Сухого Лога, Каменска-Уральского и Екатеринбурга будут переведены на дистанционное обучение. Причиной стал рост заболеваемости ОРВИ.

Стартует дистант с 19 декабря и продлится до конца года. При этом с 26 декабря перевод на дистант учебных заведений рекомендуется во всех муниципалитетах Свердловской области, сообщила представитель Роспотребнадзора в ходе брифинга.

Она также отметила, что рекомендуется в регионе ввести масочный режим, чтобы защитить органы дыхания граждан. В частности, сделать это рекомендуется в местах массового скопления людей — общественном транспорте, учебных заведениях, общественном транспорте и других. 

Напомним, в Нижнем Тагиле 16 декабря состоится совещание, в ходе которого будет решаться вопрос об организации учебного процесса в городе. По его итогам будет решено, введут ли в учебных и дошкольных учреждениях города ограничительные меры.

Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Общество#Эксклюзив#Новости УрФО#Свердловская область#Роспотребнадзор#Дистант#Школа#Дети
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