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Современным оборудованием оснастят Дом Окуджавы в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:45
Фото: TagilCity.ru
Более двух миллионов рублей планируется направить на оснащение совеременным оборудованием экспозиции Дома Окуджавы в Нижнем Тагиле.

2,3 миллиона планируется выделить в 2023 году на обеспечение экспозиции в Доме Окуджавы. Он был открыт после реконструкции в конце октября 2022 года. Здание находится на улице Карла Маркса, 20А.

По проекту изначально было предусмотрено приобретение оборудования, которое будет использоваться в работе. В эту сумму включена и мебель. Дом Окуджавы планируется сделать более привлекательным для посетителей. Возможно, он будет более популярен, чем Демидовская дача, — рассказала начальник Управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина.
Фото: TagilCity.ru

По ее словам, для создания уюта и расширения услуг нужно докупить необходимое высокотехнологичное оборудование. Например, в Доме Окуджавы появятся специальные проигрыватели с наушниками и мебель для желающих послушать старые аудиозаписи.

Напомним, в Доме Окуджавы в Нижнем Тагиле была проведена масштабная реконструкция. Средства на это выделялись из регионального и местного бюджетов. Проект поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В культурном центре планируется проводить творческие конкурсы, квартирники и встречи.

Дом Окуджавы в Нижнем Тагиле распахнул свои двери после масштабной реконструкции
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