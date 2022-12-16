Современным оборудованием оснастят Дом Окуджавы в Нижнем Тагиле

2,3 миллиона планируется выделить в 2023 году на обеспечение экспозиции в Доме Окуджавы. Он был открыт после реконструкции в конце октября 2022 года. Здание находится на улице Карла Маркса, 20А.
По проекту изначально было предусмотрено приобретение оборудования, которое будет использоваться в работе. В эту сумму включена и мебель. Дом Окуджавы планируется сделать более привлекательным для посетителей. Возможно, он будет более популярен, чем Демидовская дача, — рассказала начальник Управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина.
По ее словам, для создания уюта и расширения услуг нужно докупить необходимое высокотехнологичное оборудование. Например, в Доме Окуджавы появятся специальные проигрыватели с наушниками и мебель для желающих послушать старые аудиозаписи.
Напомним, в Доме Окуджавы в Нижнем Тагиле была проведена масштабная реконструкция. Средства на это выделялись из регионального и местного бюджетов. Проект поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В культурном центре планируется проводить творческие конкурсы, квартирники и встречи.