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Стоимость проезда в трамваях Нижнего Тагила подорожает в новом году

Сегодня, 06:46
Фото: TagilCity.ru
Плата за проезд в трамваях Нижнего Тагила повысится с 1 января 2023 года. Сумма составит 24 рубля.

При этом в автобусах города плата за проезд увеличится с 20 декабря. Она составит также 24 рубля, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Нижнего Тагила.

Напомним, ранее перевозчики города обратились в Региональную энергетическую комиссию с просьбой повысить тариф на проезд в общественном транспорте до 26 рублей. Такую сумму они аргументировали тем, что выросла стоимость техобслуживания и ремонта транспорта, подорожали топливо и смазка. Также перевозчики заявили, что им не хватает персонала.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Трамваи#Проезд#Пассажиры#Ирина Кирилова
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