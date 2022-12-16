Напомним, ранее перевозчики города обратились в Региональную энергетическую комиссию с просьбой повысить тариф на проезд в общественном транспорте до 26 рублей. Такую сумму они аргументировали тем, что выросла стоимость техобслуживания и ремонта транспорта, подорожали топливо и смазка. Также перевозчики заявили, что им не хватает персонала.