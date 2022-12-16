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Торжественное открытие елки пройдет на Старателе в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:15
Фото: 1MI
Торжественное открытие праздничной елки планируется на Старателе в Нижнем Тагиле. Мероприятие пройдет на площади у ДК «Салют».

Начало запланировано на 28 декабря в 15:00. Горожан ожидают зимние забавы около новогодней елки, а также театрализованная интерактивная программа для детей, сообщается в группе «Старатель | Нижний Тагил».

В преддверии Нового года и на каникулах в Нижнем Тагиле планируются мероприятия для детей по всему городу. В центре города откроется ледовый городок, а также появится каток. Кроме того, культурные учреждения планируют спектакли и концерты. Куда можно пойти, а также где приобрести елку, читайте в материале TagilCity.ru.

Новый год в Нижнем Тагиле. Где купить елку и что показать детям
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#Ирина Кирилова#Свободное время#Новый год#Эксклюзив#Нижний Тагил#Новости УрФО#Свердловская область#Празднование#Концерт#Старатель
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