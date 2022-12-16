Торжественное открытие елки пройдет на Старателе в Нижнем Тагиле

В преддверии Нового года и на каникулах в Нижнем Тагиле планируются мероприятия для детей по всему городу. В центре города откроется ледовый городок, а также появится каток. Кроме того, культурные учреждения планируют спектакли и концерты. Куда можно пойти, а также где приобрести елку, читайте в материале TagilCity.ru.