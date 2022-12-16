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Уралвагонзавод встречным иском отсудил у «Горэнерго» 178 млн за долги за отопление

Сегодня, 08:02
Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле Уралвагонзавод судится с ресурсоснабжающим МУПом

В Нижнем Тагиле судятся АО «НПК Уралвагонзавод» и МУП «Горэнерго». Оборонное предприятие по суду обязуется запустить в эксплуатацию узлы учета на теплотрассах Дзержинского района Нижнего Тагила, а ресурсоснабжающая организация выплатит УВЗ почти 178 млн рублей.

Изначально в суд обратилось МУП «Горэнерго». Предприятие намеревалось обязать УВЗ ввести в эксплуатацию узлы учеты и осуществить коммерческий учет и расчеты на тепловую энергию в ряде микрорайонов Нижнего Тагила. Уралвагонзавод встречным иском потребовал взыскать с ресурсников задолженность по оплате по договору поставки тепловой энергии и теплоносителя.

13 декабря, судя по материалам дела, арбитражный суд Свердловской области вынес решение. Так, УВЗ обязуется ввести узлы учета на границе эксплуатационной ответственности на теплотрассе Ленинградская, а также на теплотрассе БИС. 

Кроме того, суд постановил осуществлять УВЗ коммерческий учет и расчеты за тепловую энергию по введенным в эксплуатацию узлам учета НТ МУП «Горэнерго-НТ»,
установленным на теплотрассах Ленинградская, Алтайская, БИС и Соцгород. При этом, за каждый день неисполненного судебного акта УВЗ обязуется выплатить 5 тысяч рублей в пользу МУП «Горэнерго», — сообщается в материалах дела.

В свою очередь, ресурсоснабжающая организация выплатит предприятию долги. А это 176,9 миллионов рублей основного долга и 119 тысяч рублей государственной
пошлины. Помимо этого, МУП «Горэнерго» вернет АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» из федерального бюджета государственную
пошлину в размере 200 тысяч рублей.

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Уралвагонзавод#Суд#Деньги#Горэнерго#Тепло#Арбитражный суд#Экономика
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