Уралвагонзавод встречным иском отсудил у «Горэнерго» 178 млн за долги за отопление

В свою очередь, ресурсоснабжающая организация выплатит предприятию долги. А это 176,9 миллионов рублей основного долга и 119 тысяч рублей государственной

пошлины. Помимо этого, МУП «Горэнерго» вернет АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» из федерального бюджета государственную

пошлину в размере 200 тысяч рублей.