В каток превратилась улица в центре Нижнего Тагила

Такой каток впервые появится в Нижнем Тагиле. Глава города Владислав Пинаев отметил, что под лед подрядчики сразу монтируют светодиодную подсветку. Он напомнил, что покататься на коньках там можно будет бесплатно. Сейчас в администрации прорабатывают вопрос об организации проката для тагильчан и гостей города.