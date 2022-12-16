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В каток превратилась улица в центре Нижнего Тагила

Сегодня, 15:08
Фото: TagilCity.ru

Заливка катка началась на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле

Заливку 120-метрового катка на проспекте Строителей начали в Нижнем Тагиле. Он впервые будет организован на проезжей части рядом с ледовым городком на Театральной площади.
Гуляли в городе вечером 15 декабря. В это время работы по заливке все еще продолжались. На месте была автоцистерна, из которой наливали воду на поверхность проезжей части на проспекте Строителей, — рассказал подписчик TagilCity.ru Александр.
Каток на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеКаток на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Каток на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеКаток на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Каток на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Такой каток впервые появится в Нижнем Тагиле. Глава города Владислав Пинаев отметил, что под лед подрядчики сразу монтируют светодиодную подсветку. Он напомнил, что покататься на коньках там можно будет бесплатно. Сейчас в администрации прорабатывают вопрос об организации проката для тагильчан и гостей города.

Бесплатно покататься на коньках смогут тагильчане в ледовом городке у Драмтеатра
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#Евгения Сафина#Свободное время#Эксклюзив#Нижний Тагил#Каток#Проспект Строителей#Ледовый городок
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