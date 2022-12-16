В каток превратилась улица в центре Нижнего Тагила

Гуляли в городе вечером 15 декабря. В это время работы по заливке все еще продолжались. На месте была автоцистерна, из которой наливали воду на поверхность проезжей части на проспекте Строителей, — рассказал подписчик TagilCity.ru Александр.
Такой каток впервые появится в Нижнем Тагиле. Глава города Владислав Пинаев отметил, что под лед подрядчики сразу монтируют светодиодную подсветку. Он напомнил, что покататься на коньках там можно будет бесплатно. Сейчас в администрации прорабатывают вопрос об организации проката для тагильчан и гостей города.