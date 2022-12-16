В Нижнем Тагиле заключенного в ШИЗО оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

8 сентября 48-летний мужчина, отбывая наказание в колонии и находясь в штрафном изоляторе, начал высказывать резкую критику действий Вооруженных сил России. В отношении мужчины в результате был составлен административный протокол за публичные действия по дискредитации ВС РФ. Суд в результате назначил наказание в размере 30 тысяч рублей, пишет АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу суда.