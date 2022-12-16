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В Нижнем Тагиле заключенного в ШИЗО оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Сегодня, 12:16
Фото: 1MI
Заключенного штрафном изоляторе ИК-12 в Нижнем Тагиле оштрафовал Ленинский районный суд. Причиной стали высказывания, которые были расценены как дискредитация ВС РФ.

8 сентября 48-летний мужчина, отбывая наказание в колонии и находясь в штрафном изоляторе, начал высказывать резкую критику действий Вооруженных сил России. В отношении мужчины в результате был составлен административный протокол за публичные действия по дискредитации ВС РФ. Суд в результате назначил наказание в размере 30 тысяч рублей, пишет АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, жительница Нижнего Тагила была обвинена в дискредитации ВС РФ. Она посещала учебные заведения города, где рассказывала подросткам якобы об отправке новобранцев в зону спецоперации. Таким образом женщина привлекала клиентов в свою фирму и помогала получить военные билеты без службы в армии.

Экс-сотрудница полиции в Нижнем Тагиле обвиняется в дискредитации ВС РФ
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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Дискредитация#Штраф#Заключенные
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