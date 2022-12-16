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Водители Артемовского построят елку из автомобилей к Новому году

Сегодня, 04:25
Фото: 1MI
23 декабря в 20:00 автомобилисты Артемовского планируют провести флешмоб. Собственники машин припаркуют транспортные средства на площади Советов в определенном порядке, тем самым выстроив их в форме праздничного дерева — елки. Перформанс устроят в честь приближающегося Нового года.

По задумке автолюбителей, масса машин встанет в несколько рядов, имитируя елочный силуэт. Еще несколько транспортных средств припаркуется сверху конструкции, изображая звезду — наконечник елки. Не забыли и про ствол дерева — на него также выделят несколько автомобилей. Информация о сборе водителей появилась в «Егоршинских вестях».

Для координации действий группа инициативных жителей Артемовского создала чат в мессенджере WhatsApp, где на данный момент находится около 110 свердловчан.

Тем временем автомобилисты Нижнего Тагила отказались от проведения мероприятия «АвтоЕлка», сославшись на «суровое и недружелюбное время», при котором флешмоб будет неуместен.

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#Анна Варнакина#Свободное время#Новый год#Эксклюзив#Артемовский#Автомобиль#Машина#Флешмоб
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