Водители Артемовского построят елку из автомобилей к Новому году

По задумке автолюбителей, масса машин встанет в несколько рядов, имитируя елочный силуэт. Еще несколько транспортных средств припаркуется сверху конструкции, изображая звезду — наконечник елки. Не забыли и про ствол дерева — на него также выделят несколько автомобилей. Информация о сборе водителей появилась в «Егоршинских вестях».