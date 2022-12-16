Водители Артемовского построят елку из автомобилей к Новому году

По задумке автолюбителей, масса машин встанет в несколько рядов, имитируя елочный силуэт. Еще несколько транспортных средств припаркуется сверху конструкции, изображая звезду — наконечник елки. Не забыли и про ствол дерева — на него также выделят несколько автомобилей. Информация о сборе водителей появилась в «Егоршинских вестях».
Для координации действий группа инициативных жителей Артемовского создала чат в мессенджере WhatsApp, где на данный момент находится около 110 свердловчан.
Тем временем автомобилисты Нижнего Тагила отказались от проведения мероприятия «АвтоЕлка», сославшись на «суровое и недружелюбное время», при котором флешмоб будет неуместен.