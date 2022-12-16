За отсутствие интернета в классе на главу лицея в Екатеринбурге составлен акт

Известно, что работники гимназии в период с апреля по сентябрь в учреждение была поставлена различная аппаратура для учеников: многофункциональные устройства, ноутбуки, компьютерные мыши, баннер и информационная табличка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Согласно актам о приёме-передаче, оборудование было передано учреждению и поставлено на баланс с определением балансовой стоимости.
Далее сотрудники установили на одном из кабинетов табличку. Она гласила, что здесь установлено оборудование в рамках нацпроекта. Но на самом деле в кабинете отсутствовало даже подключение к интернету.
Поэтому главе лицея был выписан акт, который сейчас находится на рассмотрении.