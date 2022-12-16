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За упавший снег на машину УК заплатит 65 тысяч рублей жителю Нижнего Тагила

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила припарковал автомобиль Daewoo Nexia около дома по ул. Ульяновской. На его машину с крыши упал снег со льдом и повредил ее. В результате он отсудил у коммунальщиков более 65 тысяч рублей.

Мужчине пришлось ремонтировать машину после ЧП. По данным эксперта, на это было израсходовано 138 200 рублей. Дом, с крыши которого сошел снег, обслуживает ООО КС «Мой дом». Им пришлось отвечать в суде, сообщает Свердловский областной суд.

Изначально мужчина попросил коммунальщиков компенсировать ему вред, но получил отказ. После он обратился в суд. Там тагильчанин требовал выплатить ему 138 200 рублей и судебные расходы в размере 14 603 рубля.

В ходе разбирательств выяснилось, что незадолго до ЧП крыша расчищалась, но не в полном объеме. Помешали в этом коммунальщикам машины, припаркованные под крышей, в том числе и машина пострадавшего. Поэтому суд решил, что коммунальщики должны компенсировать тагильчанину 40% его расходов на ремонт.

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С ООО «КС «Мой дом» суд взыскал 55 280 рублей, штраф – 5 тысяч рублей, расходы по оценке – 2 тысячи рублей, юридические услуги – 2 тысячи рублей, уплата госпошлины – 1 585 рублей. Ответчик пытался оспорить это решение, но оно было оставлено без изменений.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Суд#Деньги#УК#Машина#Крыша
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