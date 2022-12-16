За упавший снег на машину УК заплатит 65 тысяч рублей жителю Нижнего Тагила

Изначально мужчина попросил коммунальщиков компенсировать ему вред, но получил отказ. После он обратился в суд. Там тагильчанин требовал выплатить ему 138 200 рублей и судебные расходы в размере 14 603 рубля.



В ходе разбирательств выяснилось, что незадолго до ЧП крыша расчищалась, но не в полном объеме. Помешали в этом коммунальщикам машины, припаркованные под крышей, в том числе и машина пострадавшего. Поэтому суд решил, что коммунальщики должны компенсировать тагильчанину 40% его расходов на ремонт.