Жителю Нижнего Тагила грозит до 3 лет тюрьмы за комментарий в соцсетях

Следователи выяснили, что тагильчанин 26 февраля 2021 года зашел с персонального компьютера в социальную сеть, перешел в некое сообщество и оставил там комментарий к публикации. В тексте пользовательской реакции усматривался одобрительный отзыв на преступления, признанные Международным военным трибуналом, а также попытка оспорить решения того же ведомства.