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Жителю Нижнего Тагила грозит до 3 лет тюрьмы за комментарий в соцсетях

Сегодня, 03:40
Фото: 1MI
Мужчину 1987 года рождения обвинили в реабилитации нацизма за комментарий в социальных сетях. Теперь жителю Нижнего Тагила грозит до трех лет тюремного заключения или штраф в несколько миллионов рублей.

Следователи выяснили, что тагильчанин 26 февраля 2021 года зашел с персонального компьютера в социальную сеть, перешел в некое сообщество и оставил там комментарий к публикации. В тексте пользовательской реакции усматривался одобрительный отзыв на преступления, признанные Международным военным трибуналом, а также попытка оспорить решения того же ведомства.

При этом, подмечает прокуратура Свердловской области, житель Нижнего Тагила точно знал, что нацистские объединения вместе с организаторами признаны преступными Нюрнбергским процессом.

На данный момент прокуроры утвердили обвинение в отношении тагильчанина. После того, как ему вручат заключение, дело отправится на рассмотрение в Свердловский областной суд.

Выложивший фото Гитлера свердловчанин избежал наказания
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Ранее житель Тавды загрузил в фотобанк акции «Бессмертный полк» фотографию Адольфа Гитлера. Преступление было совершено в марте 2020 года. Дело по такой же, как у тагильчанина, статье прекратили по истечении срока давности.

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Криминал#Суд#Великая отечественная война#Комментарий#Прокуратура
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