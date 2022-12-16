Жителю Нижнего Тагила грозит до 3 лет тюрьмы за комментарий в соцсетях

Следователи выяснили, что тагильчанин 26 февраля 2021 года зашел с персонального компьютера в социальную сеть, перешел в некое сообщество и оставил там комментарий к публикации. В тексте пользовательской реакции усматривался одобрительный отзыв на преступления, признанные Международным военным трибуналом, а также попытка оспорить решения того же ведомства.
При этом, подмечает прокуратура Свердловской области, житель Нижнего Тагила точно знал, что нацистские объединения вместе с организаторами признаны преступными Нюрнбергским процессом.
На данный момент прокуроры утвердили обвинение в отношении тагильчанина. После того, как ему вручат заключение, дело отправится на рассмотрение в Свердловский областной суд.
Ранее житель Тавды загрузил в фотобанк акции «Бессмертный полк» фотографию Адольфа Гитлера. Преступление было совершено в марте 2020 года. Дело по такой же, как у тагильчанина, статье прекратили по истечении срока давности.