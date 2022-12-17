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10 добровольцев отправились из Новоуральска на СВО

Сегодня, 07:57
Фото: 1MI
10 военнослужащих, которые добровольно отправились на специальную военную операцию на Украине, проводили в Новоуральске 16 декабря.

10 мужчин решили добровольно пополнить ряды армии «по зову сердца», чтобы защищать Родину. Вячеслав Тюменцев, глава Новоуральского ГО, отметил, что военнослужащие прошли необходимую медицинскую комиссию. Также им были выданы экипировка и обмундирование.

Сначала свердловчане будут направлены в учебную часть, а затем отправятся в зону боевых действий. Вячеслав Тюменцев отметил, что они рискуют своими жизнями, чтобы защищать соотечественников.

Напомним, в честь погибшего на СВО Максима Кирикова на здании школы в Горноуральске, в которой он учился, появилась мемориальная доска.

В честь погибшего на СВО десантника откроют памятную доску под Нижним Тагилом
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#Евгения Сафина#Операция на Украине#Эксклюзив#Свердловская область#Новоуральск#Спецоперация#Военные#Добровольцы
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