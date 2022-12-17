10 добровольцев отправились из Новоуральска на СВО

10 мужчин решили добровольно пополнить ряды армии «по зову сердца», чтобы защищать Родину. Вячеслав Тюменцев, глава Новоуральского ГО, отметил, что военнослужащие прошли необходимую медицинскую комиссию. Также им были выданы экипировка и обмундирование.
Сначала свердловчане будут направлены в учебную часть, а затем отправятся в зону боевых действий. Вячеслав Тюменцев отметил, что они рискуют своими жизнями, чтобы защищать соотечественников.
Напомним, в честь погибшего на СВО Максима Кирикова на здании школы в Горноуральске, в которой он учился, появилась мемориальная доска.