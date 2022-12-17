12 человек из горящей многоэтажки спасли пожарные в Кушве

Пожар разгорелся около 14.00 на втором этаже на улице Луначарского. Огонь охватил домашнее имущество на площади 15 квадратных метров. Также пострадала внутренняя обшивка помещений.
На место чрезвычайного происшествия выехали 10 огнеборцев. В тушении использовалось три единицы спецтехники. Пожарные справились с возгоранием в течение получаса. Еще столько же времени заняли проливка и разбор конструкций.
Из-за задымления и возможного отравления угарным газом спасатели вывели из здания 12 человек. О пострадавших ГУ МЧС по Свердловской области не сообщает.