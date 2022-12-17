Детей из застрявшего автобуса спасли под Екатеринбургом

Сигнал об экстренной ситуации в ГИБДД Екатеринбурга поступил в 13 часов. Обеспокоенные граждане сообщали, что видели на обочине трассы ЕКАД неработающий автобус с детьми. Выехавший к указанному очевидцами месту наряд ДПС выяснил, что транспортное средство не может продолжать движение вследствие неисправности двигателя.
Было принято решение отправиться за резервным автобусом, поскольку долгое нахождение детей в неотапливаемом салоне в условиях морозной погоды могло угрожать их здоровью. Через некоторое время транспорт, прибывший в сопровождении патрульной машины, принял на борт 41-го ученика и сопровождавших их преподавателей.
Для починки двигателя был вызван механик, а все участники событий благополучно добрались до места назначения.