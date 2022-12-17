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Детей из застрявшего автобуса спасли под Екатеринбургом

Сегодня, 21:07
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Полицейские Екатеринбурга обеспечили благополучную доставку до места следования школьников из сломавшегося на трассе автобуса. Дети направлялись из Верхней Пышмы на экскурсию по фабрике конфет.

Сигнал об экстренной ситуации в ГИБДД Екатеринбурга поступил в 13 часов. Обеспокоенные граждане сообщали, что видели на обочине трассы ЕКАД неработающий автобус с детьми. Выехавший к указанному очевидцами месту наряд ДПС выяснил, что транспортное средство не может продолжать движение вследствие неисправности двигателя.

Было принято решение отправиться за резервным автобусом, поскольку долгое нахождение детей в неотапливаемом салоне в условиях морозной погоды могло угрожать их здоровью. Через некоторое время транспорт, прибывший в сопровождении патрульной машины, принял на борт 41-го ученика и сопровождавших их преподавателей.

Для починки двигателя был вызван механик, а все участники событий благополучно добрались до места назначения.

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#Андрей Труфанов#Происшествия#Свердловская область#Полиция#ГИБДД#Дети#Трасса#ЕКАД
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