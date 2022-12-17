Детей из застрявшего автобуса спасли под Екатеринбургом

Было принято решение отправиться за резервным автобусом, поскольку долгое нахождение детей в неотапливаемом салоне в условиях морозной погоды могло угрожать их здоровью. Через некоторое время транспорт, прибывший в сопровождении патрульной машины, принял на борт 41-го ученика и сопровождавших их преподавателей.