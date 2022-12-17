В понедельник, 19 декабря, прогнозируются сильные снегопады и юго-западный ветер до 13 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +1 градуса, ночью ожидается до -9 градусов.
Однако со вторника по четверг, с 20 по 22 декабря, столбики термометров опустятся до -10 градусов, а ночами похолодает до -19 градусов. Также ожидаются осадки в виде снега и пасмурная погода. Ветер северный и западный, с порывами до 12 метров в секунду.
В пятницу, 23 декабря, днем в Нижнем Тагиле вновь потеплеет до +1 градуса. Ночные температуры ожидаются в районе -3 градусов. Ветер усилится до 19 метров в секунду, также прогнозируются небольшие снегопады.
В выходные дни, 24 и 25 декабря, сохранится теплая погода. Днем ожидается -3 градуса, в ночное время будет -5 градусов. Ветер сменится на юго-западный, до 19 метров в секунду.