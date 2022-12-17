Однако со вторника по четверг, с 20 по 22 декабря, столбики термометров опустятся до -10 градусов, а ночами похолодает до -19 градусов. Также ожидаются осадки в виде снега и пасмурная погода. Ветер северный и западный, с порывами до 12 метров в секунду.