Экономист, фельдшер и инженер из Екатеринбурга за сутки отдали более 2 млн мошенникам

Факты мошенничества зарегистрированы в различных районах столицы Урала. К примеру, фельдшера горбольницы «банковские специалисты» заставили обманом оформить кредиты на 543 тысячи рублей. Аферисты заявили, что у нее взломали аккаунт на Госуслугах. Чтобы предотвратить хищение денег, ей предложили оформить «зеркальные» займы.
По аналогичной схеме обманут был экономист из вуза. Он перевел на «безопасный счет» 800 тысяч, чтобы избежать хищения личных денежных средств. А ведущий инженер-конструктор из-за действий злоумышленников лишился 710 тысяч рублей.