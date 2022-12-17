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Экономист, фельдшер и инженер из Екатеринбурга за сутки отдали более 2 млн мошенникам

Сегодня, 06:52
Фото: 1MI
За минувшие сутки трое доверчивых жителей Екатеринбурга обратились в полицию по факту мошенничества. Они перевели злоумышленникам более двух миллионов рублей.

Факты мошенничества зарегистрированы в различных районах столицы Урала. К примеру, фельдшера горбольницы «банковские специалисты» заставили обманом оформить кредиты на 543 тысячи рублей. Аферисты заявили, что у нее взломали аккаунт на Госуслугах. Чтобы предотвратить хищение денег, ей предложили оформить «зеркальные» займы.

По аналогичной схеме обманут был экономист из вуза. Он перевел на «безопасный счет» 800 тысяч, чтобы избежать хищения личных денежных средств. А ведущий инженер-конструктор из-за действий злоумышленников лишился 710 тысяч рублей.

При этом все потерпевшие пояснили, что слышали и знали о подобных схемах обмана, однако на них было оказано психологическое давление. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Возбуждены уголовные дела, сообщает УМВД Екатеринбурга.
Супруги из Нижнего Тагила перевели лже-полицейским более 2 миллионов рублей
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#Евгения Сафина#Криминал#Свердловская область#Екатеринбург#Мошенники#Полиция#Деньги
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