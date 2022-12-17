Экономист, фельдшер и инженер из Екатеринбурга за сутки отдали более 2 млн мошенникам

При этом все потерпевшие пояснили, что слышали и знали о подобных схемах обмана, однако на них было оказано психологическое давление. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Возбуждены уголовные дела, сообщает УМВД Екатеринбурга.