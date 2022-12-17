Кондуктор обматерила и ударила пассажирку в автобусе в Екатеринбурге

Пассажирка заявила, что водитель также вел себя агрессивно и ругался на дедушку, хотя тот вел себя культурно и даже обращался ко всем на «Вы». В результате женщина заступилась за пенсионера и стала снимать происходящее на телефон. На кадрах видеозаписи, кондуктор набросилась на нее с кулаками, нецензурно выражаясь. Перевозчик, который обслуживает данный маршрут, обещал разобраться в сложившейся ситуации, пишет Е1.