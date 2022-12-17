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Кондуктор обматерила и ударила пассажирку в автобусе в Екатеринбурге

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI
Пассажирку, которая заступилась за пенсионера, обматерила и ударила кондуктор в автобусе в Екатеринбурге. Он не смог оплатить проезд по безналу, несмотря на то, что у него были деньги на карте.

Конфликт произошел в автобусе № 077. По словам пострадавшей, она зашла в общественный транспорт когда уже началась ругань. Причиной этого стало то, что пассажир не мог расплатиться по безналичному расчету. При этом он показывал кондуктору на телефоне, что средства на карте у него имеются.

Пассажирка заявила, что водитель также вел себя агрессивно и ругался на дедушку, хотя тот вел себя культурно и даже обращался ко всем на «Вы». В результате женщина заступилась за пенсионера и стала снимать происходящее на телефон. На кадрах видеозаписи, кондуктор набросилась на нее с кулаками, нецензурно выражаясь. Перевозчик, который обслуживает данный маршрут, обещал разобраться в сложившейся ситуации, пишет Е1.

Кондуктор и пассажир подрались в маршрутке в Екатеринбурге
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#Евгения Сафина#Происшествия#Екатеринбург#Свердловская область#Автобус#Кондуктор#Избиение
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