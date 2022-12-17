Массовое ДТП с 8 автомобилями произошло в Екатеринбурге

На кадрах видеозаписи шесть автомобилей, которые врезались друг в друга по ходу движения, стоят на обочине дороги. Рядом находятся водители и пассажиры транспортных средств. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Кадры с места ДТП прислал подписчик паблика «Инцидент. Екатеринбург» ВКонтакте.
В Госавтоинспекции Екатеринбурга позже пояснили, что в этой аварии столкнулись не шесть, а восемь автомобилей. При этом в ДТП никто не пострадал.
Напомним, в начале декабря на Кольцовском тракте в Екатеринбурге также произошло массовое ДТП. Тогда столкнулись четыре автомобиля. На место ЧП выехали медики, однако в аварии никто не пострадал.