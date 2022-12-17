TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Массовое ДТП с 8 автомобилями произошло в Екатеринбурге

Сегодня, 11:21
Фото: 1MI
Восемь автомобилей столкнулись на перекресте улиц Крауля и Токарей в Екатеринбурге вечером 16 декабря.

На кадрах видеозаписи шесть автомобилей, которые врезались друг в друга по ходу движения, стоят на обочине дороги. Рядом находятся водители и пассажиры транспортных средств. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Кадры с места ДТП прислал подписчик паблика «Инцидент. Екатеринбург» ВКонтакте.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга позже пояснили, что в этой аварии столкнулись не шесть, а восемь автомобилей. При этом в ДТП никто не пострадал.

Напомним, в начале декабря на Кольцовском тракте в Екатеринбурге также произошло массовое ДТП. Тогда столкнулись четыре автомобиля. На место ЧП выехали медики, однако в аварии никто не пострадал.

На Кольцовском тракте в Екатеринбурге столкнулись четыре автомобиля
Узнать подробнее
Читайте также:
Массовое ДТП на Серовском тракте в Екатеринбурге произошло из-за гололедаЭкс-сотрудник полиции Нижнего Тагила погиб в массовом ДТП с автобусомАвтомобиль выехал на «встречку» и спровоцировал массовое ДТП в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#ДТП#Екатеринбург#Свердловская область#Авария#Массовое дтп#Автомобили#ГИБДД
Подпишитесь
Банкротство КРЗ в Нижнем Тагиле: взаимные судебные иски, долги и убытки в 1,75 млрд
Вчера, 09:21
Школьники Нижнего Тагила уйдут на каникулы досрочно
Вчера, 09:15
«Дети спят в одежде»: на холод в садике на Гальянке жалуются тагильчане
15 декабря 10:43
Уралвагонзавод встречным иском отсудил у «Горэнерго» 178 млн за долги за отопление
Вчера, 08:02
Пассажирские автобусы начали ездить по мосту через Тагильский пруд
Вчера, 11:55
Более 500 млн выделят школам Нижнего Тагила для устранения претензий надзорников
Вчера, 08:15