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Рекорд Овечкина восхитил даже тренера соперников "Вашингтона"

17 декабря 11:25
Фото: pxhere.com
Наставник "Даллас Старз" Питер Дебур не смог пройти мимо достижения, установленного российским форвардом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным.

 

По информации "Советского спорта", ссылающегося на соцсети специалиста, Дебур считает игру форварда умопомрачительной. 

 

Добавим, что накануне Овечкин достиг отметки в 800 шайб в НХЛ, став всего третьим в истории лиги игроком, кому покорилась эта вершина. Россиянин остановился в одной шайбе от Горди Хоу, а лидирует великий Уэйн Гретцки (894). 

 

Ранее стало известно о том, что капитан "столичных" запустил собственную линию атрибутики "Великая погоня", посвященную его борьбе с канадцем за звание лучшего снайпера в истории НХЛ.

 

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