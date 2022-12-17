Рекорд Овечкина восхитил даже тренера соперников "Вашингтона"

Добавим, что накануне Овечкин достиг отметки в 800 шайб в НХЛ, став всего третьим в истории лиги игроком, кому покорилась эта вершина. Россиянин остановился в одной шайбе от Горди Хоу, а лидирует великий Уэйн Гретцки (894).