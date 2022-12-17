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Сбежавшую из дома 14-летнюю школьницу из Верхней Пышмы поставят на учет в ПДН

Сегодня, 12:21
Фото: 1MI
14-летнюю Веронику Митрохину, которая ушла в школу 16 декабря и не вернулась домой в Верхней Пышме, нашли в академическом районе Екатеринбурга. Теперь ее поставят на учет в ПДН.

Объявление о розыске несовершеннолетней было размещено в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» 16 декабря. Поиски школьницы были прекращены около полудня 17 декабря.

Фото: ЛизаАлерт

Как выяснилось, в Екатеринбург Вероника приехала в субботу утром, чтобы встретиться с мальчиком, с которым она переписывалась в интернете. Отмечается, что ранее она не состояла на учете в ПДН, однако теперь ей займутся компетентные органы. Девочку воспитывает сестра-опекун, она доставила школьницу в отделение полиции.

Возможной причиной такого поведения стал довольно жесткий контроль за поведением и успеваемостью со стороны старшей сестры-опекуна, — рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы полицейского главка Свердловской области Валерий Горелых.
Поиски пропавшей на Mitsubishi жительницы Североуральска прекращены
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