Сбежавшую из дома 14-летнюю школьницу из Верхней Пышмы поставят на учет в ПДН

Объявление о розыске несовершеннолетней было размещено в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» 16 декабря. Поиски школьницы были прекращены около полудня 17 декабря.
Как выяснилось, в Екатеринбург Вероника приехала в субботу утром, чтобы встретиться с мальчиком, с которым она переписывалась в интернете. Отмечается, что ранее она не состояла на учете в ПДН, однако теперь ей займутся компетентные органы. Девочку воспитывает сестра-опекун, она доставила школьницу в отделение полиции.
Возможной причиной такого поведения стал довольно жесткий контроль за поведением и успеваемостью со стороны старшей сестры-опекуна, — рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы полицейского главка Свердловской области Валерий Горелых.