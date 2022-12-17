Сбежавшую из дома 14-летнюю школьницу из Верхней Пышмы поставят на учет в ПДН

Как выяснилось, в Екатеринбург Вероника приехала в субботу утром, чтобы встретиться с мальчиком, с которым она переписывалась в интернете. Отмечается, что ранее она не состояла на учете в ПДН, однако теперь ей займутся компетентные органы. Девочку воспитывает сестра-опекун, она доставила школьницу в отделение полиции.