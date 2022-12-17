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Сильные снегопады и гололед ожидаются в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:57
Фото: 1MI
Сильные снегопады и гололед прогнозируются в Нижнем Тагиле и Свердловской области 18 декабря. Это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Так, налипание мокрого снега может привести к обрушению деревьев и проводов линий электропередач. Это, в свою очередь, может вызвать отключения света и пожары. Гололед на дорогах и трассах приводит к увеличению числа ДТП. Прогнозируется, что может произойти до 9-12 аварий с пострадавшими, что выше уровня среднемноголетних значений. Также возможна отмена междугородних рейсов автобусов и авиарейсов из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге.

В связи с этим, МЧС рекомендует всем муниципалитетам Свердловской области  провести превентивные мероприятия и организовать круглосуточную работу аварийных бригад. Жителям региона также следует соблюдать меры безопасности, а водителям — избегать по возможности поездок на дальние расстояния.

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#Евгения Сафина#Погода#Нижний Тагил#Свердловская область#Гололед#Снегопад#Аварии#МЧС
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