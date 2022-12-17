Так, налипание мокрого снега может привести к обрушению деревьев и проводов линий электропередач. Это, в свою очередь, может вызвать отключения света и пожары. Гололед на дорогах и трассах приводит к увеличению числа ДТП. Прогнозируется, что может произойти до 9-12 аварий с пострадавшими, что выше уровня среднемноголетних значений. Также возможна отмена междугородних рейсов автобусов и авиарейсов из аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге.