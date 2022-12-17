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Водитель иномарки вылетел на встречку и погиб в ДТП под Ирбитом

Сегодня, 10:20
Фото: УГИБДД по Свердловской области
37-летний свердловчанин погиб на месте ДТП, которое произошло утром 17 декабря на трассе под Ирбитом. Он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с иномаркой.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, а также спасатели, которым пришлось извлекать погибшего из автомобиля Brilliance с помощью специального оборудования. Полицейские установили, что он ехал из Ирбита в сторону Туринска. Во время движения мужчина выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Opel, за рулем которого была 27-летняя женщина.

В результате аварии водитель китайской иномарки скончался на месте происшествия до приезда бригады медиков. Его пассажиры, а также водитель Opel доставлены в больницы Ирбита для оказания помощи.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД установили, что все участники движения были пристегнуты ремнями безопасности. Водительский стаж мужчины — 17 лет, а женщины — 5 лет. Также в УГИБДД по Свердловской области напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

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#Евгения Сафина#ДТП#Свердловская область#Авария#Полиция#ГИБДД#Иномарка#Погибший
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