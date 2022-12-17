Водитель иномарки вылетел на встречку и погиб в ДТП под Ирбитом

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, а также спасатели, которым пришлось извлекать погибшего из автомобиля Brilliance с помощью специального оборудования. Полицейские установили, что он ехал из Ирбита в сторону Туринска. Во время движения мужчина выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Opel, за рулем которого была 27-летняя женщина.