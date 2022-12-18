14-летний подросток в очках пропал в Октябрьском районе Екатеринбурга

Желающих присоединиться к поискам зовут собраться на переулке Базовый, 54. С собой необходимо иметь горячие напитки в термосе, полдник, фонарь и сотовый телефон с полной зарядкой. Поиски координирует Игорь. Связаться с ним можно по телефону: 89623165542.