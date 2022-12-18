14-летний подросток в очках пропал в Октябрьском районе Екатеринбурга

Известно, что рост мальчика составляет 1 метр 65 сантиметров. Ребенок худой, глаза светло-карие, волосы светло-каштановые. Молодой человек был одет в брендированную черную куртку ниже колена «Nike», худи «Levi's», джинсовые брюки и спортивную обувь светлого оттенка коричневого цвета. У Даниила круглые очки с диоптриями.
Желающих присоединиться к поискам зовут собраться на переулке Базовый, 54. С собой необходимо иметь горячие напитки в термосе, полдник, фонарь и сотовый телефон с полной зарядкой. Поиски координирует Игорь. Связаться с ним можно по телефону: 89623165542.
В Екатеринбурге продолжаются поиски пропавшего неделю назад 54-летнего Ильи Чечерина. Мужчина пошел гулять 8 декабря, однако домой уже не вернулся. Звонок родным Илья в последний раз делал из парка Каменные палатки. Полицейские и волонтеры не имеют зацепок.