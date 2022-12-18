Девочка спешила встретиться с подругой и попала под колеса авто в Нижнем Тагиле

51-летний водитель пояснил Госавтоинспекции, что ехал со скоростью 40 километров в час. Он видел идущую по тротуару девочку, однако не догадывался о ее намерениях перейти дорогу. Житель Нижнего Тагила попытался избежать аварии, однако миновать ДТП не вышло.
В свою очередь школьница сообщила, что спешила увидеться с подружкой и хотела срезать расстояние. Для этого она приняла решение перейти дорогу вне пешеходного перехода. Перед тем, как пересечь улицу, пострадавшая повернула голову налево, дождалась момента, когда проедут автомобилисты, и начала движение. Ладу-219000 справа она не увидела, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Юная тагильчанка получила травму ноги. Ее отвезли в поликлинику № 3 Нижнего Тагила, а после осмотра докторов отправили домой.