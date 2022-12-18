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Группа TANATA из Нижнего Тагила попала в шоу «Залетай в тренды»

Сегодня, 08:01
Фото: Шоу "Залетай в тренды"
Группа TANATA
Участница группы TANATA Ольга Тарасова из Нижнего Тагила рассказала об итогах уходящего года: музыканты стали участниками шоу «Залетай в тренды», вошли в ТОП-100 лучших групп России и посетили Москву.

Одна из девушек-певиц группы TANATA работает в городском дворце молодежи Нижнего Тагила руководителем творческого объединения — занимается вокалом с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Ребята собираются в коллективы и устраивают целое шоу на сцене, потому что юные тагильчане тоже хотят быть услышанными.

Девушки поделились планами на будущее в шоу «Залетай в тренды».

В следующем туре мы будем петь песню под названием «Гордая». Эта песня была написана давным-давно, где-то еще в 2014 году. Сейчас она такая, выдержанная песня, которая готова к тому, чтобы ее услышали, — рассказала участница музыкальной группы TANATA из Нижнего Тагила.
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