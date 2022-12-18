Группа TANATA из Нижнего Тагила попала в шоу «Залетай в тренды»

Одна из девушек-певиц группы TANATA работает в городском дворце молодежи Нижнего Тагила руководителем творческого объединения — занимается вокалом с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Ребята собираются в коллективы и устраивают целое шоу на сцене, потому что юные тагильчане тоже хотят быть услышанными.