Группа TANATA из Нижнего Тагила попала в шоу «Залетай в тренды»

Одна из девушек-певиц группы TANATA работает в городском дворце молодежи Нижнего Тагила руководителем творческого объединения — занимается вокалом с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Ребята собираются в коллективы и устраивают целое шоу на сцене, потому что юные тагильчане тоже хотят быть услышанными.
Девушки поделились планами на будущее в шоу «Залетай в тренды».
В следующем туре мы будем петь песню под названием «Гордая». Эта песня была написана давным-давно, где-то еще в 2014 году. Сейчас она такая, выдержанная песня, которая готова к тому, чтобы ее услышали, — рассказала участница музыкальной группы TANATA из Нижнего Тагила.