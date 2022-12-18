Игровые приставки украли из двух кальян-баров в Екатеринбурге

Несколько дней спустя во втором лаунж-баре произошла аналогичная ситуация. Трое мужчин (один из которых был с костылем) вошли в клуб, стали отвлекать внимание персонала вопросами, а после украли игровую консоль. Владелец потерял 25 тысяч рублей, сообщает Е1. По данным издания, кражи совершали в основном молодые люди до 30 лет.