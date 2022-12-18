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Игровые приставки украли из двух кальян-баров в Екатеринбурге

Сегодня, 05:45
Фото: 1MI
Кальян-бары, расположенные в Екатеринбурге на улице Карла Либкнехта, 13 и Ленина, 20, обокрали неизвестные мужчины. Парни 25-30 лет входили в заведения и крали игровые приставки или джойстики.

Из заведения, которое стало первым в череде грабежей, незаконно вынес Sony Playstation 5 и геймпады парень в капюшоне. Из-за действий злоумышленника, которые записала камера видеонаблюдения, владелец потерял более 70 тысяч рублей.

Несколько дней спустя во втором лаунж-баре произошла аналогичная ситуация. Трое мужчин (один из которых был с костылем) вошли в клуб, стали отвлекать внимание персонала вопросами, а после украли игровую консоль. Владелец потерял 25 тысяч рублей, сообщает Е1. По данным издания, кражи совершали в основном молодые люди до 30 лет.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Криминал#Кража#Кража имущества#Грабитель
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