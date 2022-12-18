Казаки-добровольцы отправились из Екатеринбурга в зону спецоперации

Отряд состоит из казачества Оренбурга. К нему присоединятся уральские военнослужащие: свердловчане, челябинцы и жители Курганской области. Для отправки желающих на проводы приехал войсковой атаман, казачий генерал. За военных вознесли молитвы войсковой священник и духовник Пятого отдела.
Священнослужители подметили, что «победа даруется Богом не оружию, а человеку». Для этого необходимо обладать крепким духом и соблюдать моральные нормы, сообщает Екатеринбургская епархия.
Ранее стало известно, что из Челябинской области в зону проведения спецоперации отправились мобилизованные жители Урала.