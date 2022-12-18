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Казаки-добровольцы отправились из Екатеринбурга в зону спецоперации

Сегодня, 12:49
Фото: Екатеринбургская епархия
Казаки добровольно отправились на южные рубежи страны для выполнения боевых задач и пополнения казачьего отряда «Ермак» (БАРС-15) из столицы Свердловской области.
Фото: Екатеринбургская епархия

Отряд состоит из казачества Оренбурга. К нему присоединятся уральские военнослужащие: свердловчане, челябинцы и жители Курганской области. Для отправки желающих на проводы приехал войсковой атаман, казачий генерал. За военных вознесли молитвы войсковой священник и духовник Пятого отдела.

Священнослужители подметили, что «победа даруется Богом не оружию, а человеку». Для этого необходимо обладать крепким духом и соблюдать моральные нормы, сообщает Екатеринбургская епархия.

Мобилизованные жители Свердловской области отправились на СВО из Чебаркуля
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Ранее стало известно, что из Челябинской области в зону проведения спецоперации отправились мобилизованные жители Урала.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Операция на Украине#Спецоперация#Священник#Молитва
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