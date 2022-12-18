Люди 5 часов мерзли на улице под Нижней Турой из-за сломавшегося автобуса

Наталья М. пожаловалась на сломавшийся на маршруте междугородний транспорт. До этого, рассказала женщина, поездка проходила «мягко, красиво, хорошо, но чуть-чуть холодно». Когда автобус преодолел 90 километров из положенных 350-и, шофер заявил о необходимости покинуть машину.
Пассажиры вышли на улицу под Нижней Турой. На улице стоял мороз до 15 градусов со знаком «минус». Обеспокоенные люди позвонили в диспетчерскую службу.
Долго дозванивалась до диспетчера, разговаривала то с теми специалистами, то с другими… ни один не представился. Ни один сотрудник не извинился, типа сами виноваты, — рассказала Наталья М. в сообществе «Черный список Пермь».
Со слов пассажирки сломавшегося транспорта, людям не предоставили никакой другой автобус. Вместо этого свердловчанам и пермякам предложили вызвать такси. В ожидании пришлось провести 5 часов. Из-за этого пассажиры, со слов Натальи, везде опоздали и заболели, а деньги никому не вернули.