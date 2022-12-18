Люди 5 часов мерзли на улице под Нижней Турой из-за сломавшегося автобуса

Со слов пассажирки сломавшегося транспорта, людям не предоставили никакой другой автобус. Вместо этого свердловчанам и пермякам предложили вызвать такси. В ожидании пришлось провести 5 часов. Из-за этого пассажиры, со слов Натальи, везде опоздали и заболели, а деньги никому не вернули.