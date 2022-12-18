TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Многодетная мать из Екатеринбурга застряла в аэропорту Сочи из-за ошибки в документах

Сегодня, 06:38
Фото: 1MI
Многодетная мать и трое ее детей прилетели в Сочи, однако застряли в аэропорту из-за отсутствия печати в свидетельстве о рождении дочери. Сотрудники воздушного порта посчитали документ недействительным и задержали семью 16 декабря.

Женщина обратилась в ЗАГС Адлера, который работал в субботу, и запросила новый документ. Ведомство не отказало, свидетельство было выдано. Компания Nordwind поместила семью на другой самолет и отправила в столицу Свердловской области за свои деньги. Марина оплатила лишь внесение изменений в ЗАГСе.

Рейс Сочи-Екатеринбург застрял в аэропорту на шесть часов
Узнать подробнее

Героиня, сотрудники отдела записи гражданских актов и воздушного вокзала удивились тому, что ранее у екатеринбурженки не было проблем с недействительным документом. За 6 лет жизни дочери никто не заметил ошибку, сообщает Е1.

Спустя несколько часов все проблемы решились, а Марина с частью своей семьи (всего у женщины 6 детей) вылетела обратно в Екатеринбург, не доплачивая за билеты.

Читайте также:
В московских аэропортах задержали свыше 60 рейсовРейс из Екатеринбурга в Хургаду был задержан на ночь из-за неисправного самолетаТуристы не смогли вылететь из Екатеринбурга в Египет из-за задержки рейса
#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Дети#Аэропорт#Самолет#Документы#Многодетная мать
Подпишитесь
Банкротство КРЗ в Нижнем Тагиле: взаимные судебные иски, долги и убытки в 1,75 млрд
16 декабря 09:21
Школьники Нижнего Тагила уйдут на каникулы досрочно
16 декабря 09:15
«Дети спят в одежде»: на холод в садике на Гальянке жалуются тагильчане
15 декабря 10:43
Уралвагонзавод встречным иском отсудил у «Горэнерго» 178 млн за долги за отопление
16 декабря 08:02
Пассажирские автобусы начали ездить по мосту через Тагильский пруд
16 декабря 11:55
Более 500 млн выделят школам Нижнего Тагила для устранения претензий надзорников
16 декабря 08:15