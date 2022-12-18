Многодетная мать из Екатеринбурга застряла в аэропорту Сочи из-за ошибки в документах

Женщина обратилась в ЗАГС Адлера, который работал в субботу, и запросила новый документ. Ведомство не отказало, свидетельство было выдано. Компания Nordwind поместила семью на другой самолет и отправила в столицу Свердловской области за свои деньги. Марина оплатила лишь внесение изменений в ЗАГСе.
Героиня, сотрудники отдела записи гражданских актов и воздушного вокзала удивились тому, что ранее у екатеринбурженки не было проблем с недействительным документом. За 6 лет жизни дочери никто не заметил ошибку, сообщает Е1.
Спустя несколько часов все проблемы решились, а Марина с частью своей семьи (всего у женщины 6 детей) вылетела обратно в Екатеринбург, не доплачивая за билеты.