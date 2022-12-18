Мобилизованные жители Свердловской области отправились на СВО из Чебаркуля

Ранее стало известно о том, что 10 человек в добровольном порядке отправились на южные рубежи для участия в СВО. Выезд состоялся 16 декабря. Все военные до отправки были осмотрены врачами. Мужчины получили специальный комплект, состоящий из всего необходимого.