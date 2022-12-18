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Мобилизованные жители Свердловской области отправились на СВО из Чебаркуля

Сегодня, 12:10
Фото: 1MI
Первые группы мобилизованных мужчин, в числе которых жители Свердловской области, отправились в зону проведения спецоперации на Украине из Чебаркуля. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Известно, что попавшие под призывные мероприятия в рамках частичной мобилизации резервисты поехали выполнять задачи после прохождения спецподготовки и боевого слаживания. Со слов главы региона, все бойцы обеспечены амуницией, спальными мешками и элементами индивидуальной защиты.

Также с бойцами из Челябинской и Свердловской областей уехали беспилотники и приспособления для высокоточной стрельбы. Также для командования танковой дивизии передали 42 мобильных телефона с сенсорным экраном.

10 добровольцев отправились из Новоуральска на СВО
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Ранее стало известно о том, что 10 человек в добровольном порядке отправились на южные рубежи для участия в СВО. Выезд состоялся 16 декабря. Все военные до отправки были осмотрены врачами. Мужчины получили специальный комплект, состоящий из всего необходимого.

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#Свердловская область#Общество#Частичная мобилизация в России#Мобилизованные#Спецоперация#Военные сборы#Анна Варнакина
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