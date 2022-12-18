ОПГ из Екатеринбурга создала нарколабораторию и производила мефедрон

Участники ОПГ работали с конца 2019 года. В подвале помещения по улице Комсомольская-Технологическая в Екатеринбурге мужчины оборудовали лабораторию, в которой синтезировали наркотики. В ходе облавы оперативники изъяли массу колб, вытяжек и СИЗов — респираторов и противогазов.