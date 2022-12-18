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ОПГ из Екатеринбурга создала нарколабораторию и производила мефедрон

Сегодня, 09:10
Фото: 1MI
Члены организованной преступной группировки создали нарколабораторию в Екатеринбурге, в которой производили мефедрон. Участника отправили под суд, а после — в тюрьму на 13 лет.

Участники ОПГ работали с конца 2019 года. В подвале помещения по улице Комсомольская-Технологическая в Екатеринбурге мужчины оборудовали лабораторию, в которой синтезировали наркотики. В ходе облавы оперативники изъяли массу колб, вытяжек и СИЗов — респираторов и противогазов.

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Следователи выяснили, кто являлся организатором преступного сообщества, и приговорили мужчину к тюремному заключению. Обвинители предоставили доказательства вины по нескольким статьям: незаконное производство наркотиков и покушение на их сбыт. Постановление о заключении в тюрьму вынес Кировский районный суд Екатеринбурга, сообщает прокуратура Свердловской области.

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#Екатеринбург#Наркотики#ОПГ#Суд#Криминал#Анна Варнакина
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