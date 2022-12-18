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Пропавший 14-летний мальчик найден мертвым в Екатеринбурге

Сегодня, 13:10
Фото: 1MI
14-летний Даниил Семенов найден мертвым в Екатеринбурге 18 декабря. Тело подростка лежало в канаве в Базовом переулке. Предварительно, ребенок скончался от обморожения.
14-летний подросток в очках пропал в Октябрьском районе Екатеринбурга
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Журналисты «Четвертого канала» сообщили, что ребенок принимал некие медицинские препараты с побочными эффектами — обезболивающие. Все это ребенок делал во время пребывания в гостях у друзей. По версии источников, между товарищами произошла ссора, в результате которой Даниил оказался на улице.

Перед тем, как найти труп погибшего ребенка, екатеринбуржец обнаружил в снежном сугробе на парковке сумку с личными вещами Семенова. Процедуру опознания провели друг и отец мальчика. На место выезжали сотрудники правопорядка. Предположительный маршрут передвижений пропавшего узнали благодаря камерам видеонаблюдения, сообщает Е1.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Смерть#Дети#Пропал ребенок
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