Пропавший 14-летний мальчик найден мертвым в Екатеринбурге

Журналисты «Четвертого канала» сообщили, что ребенок принимал некие медицинские препараты с побочными эффектами — обезболивающие. Все это ребенок делал во время пребывания в гостях у друзей. По версии источников, между товарищами произошла ссора, в результате которой Даниил оказался на улице.
Перед тем, как найти труп погибшего ребенка, екатеринбуржец обнаружил в снежном сугробе на парковке сумку с личными вещами Семенова. Процедуру опознания провели друг и отец мальчика. На место выезжали сотрудники правопорядка. Предположительный маршрут передвижений пропавшего узнали благодаря камерам видеонаблюдения, сообщает Е1.