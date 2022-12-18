Пропавший 14-летний мальчик найден мертвым в Екатеринбурге

Журналисты «Четвертого канала» сообщили, что ребенок принимал некие медицинские препараты с побочными эффектами — обезболивающие. Все это ребенок делал во время пребывания в гостях у друзей. По версии источников, между товарищами произошла ссора, в результате которой Даниил оказался на улице.