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Пять человек мерзли из-за сломавшегося автобуса, а сбежавшая школьница найдена

Сегодня, 16:03
Фото: Черный список Пермь
Пять человек мерзли из-за поломки автобуса под Нижней Турой, а сбежавшая школьница из Верхней Пышмы найдена в Екатеринбурге. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 17-18 декабря.

Под Нижней Турой люди 5 часов мерзли на улице при -15 градусах из-за того, что автобус сломался. Экскурсанты ехали по маршруту Нижний Тагил-Пермь.

Люди 5 часов мерзли на улице под Нижней Турой из-за сломавшегося автобуса
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На фасаде школы №50 в Нижнем Тагиле появилось граффити, нарисованное выпускником. Арт-объект он изобразил к 50-летнему юбилею учреждения. На рисунке изображен класс с учениками, а на большом учебнике сидит педагог.

Арт-объект появился на фасаде школы № 50 в Нижнем Тагиле
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Десять мужчин добровольно отправились на спецоперацию из Новоуральска. Все они прошли медкомиссию, получили экипировку и обмундирование. Сперва они поехали в учебную часть, а позднее будут отправлены в зону СВО.

10 добровольцев отправились из Новоуральска на СВО
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14-летняя девушка из Верхней Пышмы, которая не вернулась домой после занятий в школе 16 декабря, найдена. Ученица находилась в Академическом районе Екатеринбурга, куда она приехала, чтобы повидаться с другом по переписке. Теперь девушку поставят на учет в ПДН.

Сбежавшую из дома 14-летнюю школьницу из Верхней Пышмы поставят на учет в ПДН
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В Нижнем Тагиле потеплеет до +1 градуса. Такая погода будет стоять днем в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье. А со вторника по четверг может похолодать до -10 градусов.

До +1 градуса потеплеет в Нижнем Тагиле посреди декабря
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