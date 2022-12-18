Под Нижней Турой люди 5 часов мерзли на улице при -15 градусах из-за того, что автобус сломался. Экскурсанты ехали по маршруту Нижний Тагил-Пермь.
На фасаде школы №50 в Нижнем Тагиле появилось граффити, нарисованное выпускником. Арт-объект он изобразил к 50-летнему юбилею учреждения. На рисунке изображен класс с учениками, а на большом учебнике сидит педагог.
Десять мужчин добровольно отправились на спецоперацию из Новоуральска. Все они прошли медкомиссию, получили экипировку и обмундирование. Сперва они поехали в учебную часть, а позднее будут отправлены в зону СВО.
14-летняя девушка из Верхней Пышмы, которая не вернулась домой после занятий в школе 16 декабря, найдена. Ученица находилась в Академическом районе Екатеринбурга, куда она приехала, чтобы повидаться с другом по переписке. Теперь девушку поставят на учет в ПДН.
В Нижнем Тагиле потеплеет до +1 градуса. Такая погода будет стоять днем в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье. А со вторника по четверг может похолодать до -10 градусов.