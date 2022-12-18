14-летняя девушка из Верхней Пышмы, которая не вернулась домой после занятий в школе 16 декабря, найдена. Ученица находилась в Академическом районе Екатеринбурга, куда она приехала, чтобы повидаться с другом по переписке. Теперь девушку поставят на учет в ПДН.