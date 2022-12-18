Жительница Екатеринбурга спасла замерзающего в сугробе мужчину

Женщина прогуливались вблизи своего дома и обнаружила на пересечении улиц Фурманова-Сурикова лежащего в сугробе мужчину. Рядом с потерявшим сознание екатеринбуржцем на поводке бегала собака, но никто не обращал внимание. Инцидент случился 17 декабря в Екатеринбурге приблизительно в 21:00.