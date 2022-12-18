Жительница Екатеринбурга спасла замерзающего в сугробе мужчину

Прохожая решила помочь потерявшему сознание, так как раньше видела публикацию о замерзшем в сугробе мужчине.
Женщина стала просить помощи прохожих, потому что сама покинула дом без телефона, однако люди проходили мимо. Оказалось, многие думали, что мужчина был пьян, из-за чего и уснул.
Одна из жительниц Екатеринбурга согласилась помочь и вызвала скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали инсульт, но мужчину удалось спасти. Один екатеринбуржец сделал фото человека и отправил в домовой чат. Там указали на адрес его проживания.
Мужчину удалось доставить в квартиру, к жене. Женщина ждала мужа и поглядывала за ним из окна, однако мужчина самостоятельно не вернулся, сообщает Е1.