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Жительница Екатеринбурга спасла замерзающего в сугробе мужчину

Сегодня, 06:07
Фото: 1MI
Женщина прогуливались вблизи своего дома и обнаружила на пересечении улиц Фурманова-Сурикова лежащего в сугробе мужчину. Рядом с потерявшим сознание екатеринбуржцем на поводке бегала собака, но никто не обращал внимание. Инцидент случился 17 декабря в Екатеринбурге приблизительно в 21:00.

Прохожая решила помочь потерявшему сознание, так как раньше видела публикацию о замерзшем в сугробе мужчине.

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Женщина стала просить помощи прохожих, потому что сама покинула дом без телефона, однако люди проходили мимо. Оказалось, многие думали, что мужчина был пьян, из-за чего и уснул.

Одна из жительниц Екатеринбурга согласилась помочь и вызвала скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики диагностировали инсульт, но мужчину удалось спасти. Один екатеринбуржец сделал фото человека и отправил в домовой чат. Там указали на адрес его проживания.

Мужчину удалось доставить в квартиру, к жене. Женщина ждала мужа и поглядывала за ним из окна, однако мужчина самостоятельно не вернулся, сообщает Е1.

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