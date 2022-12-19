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20-летнего парня насмерть сбил поезд под Арамилем

Сегодня, 05:56
Фото: 1MI
Поезд насмерть сбил 20-летнего парня 18 декабря около 15 часов по уральскому времени на перегонке станций Арамиль-Бобровка. Правоохранители предполагают, что мужчина пересекал железную дорогу в неположенном месте.

Травмы, которые получил молодой человек в результате наезда поезда, оказались несовместимы с жизнью. На месте несчастного случая работают оперативники. Следователям предстоит выяснить все детали произошедшего под Арамилем. Также проверяется безопасность движения и соблюдение правил эксплуатации транспорта на железной дороге, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Поезд насмерть сбил 35-летнюю женщину под Екатеринбургом
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Ранее под Екатеринбургом произошла аналогичная трагедия: поезд сбил 35-летнюю свердловчанку, проживающую неподалеку от станции Решеты.

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