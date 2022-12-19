20-летнего парня насмерть сбил поезд под Арамилем

Травмы, которые получил молодой человек в результате наезда поезда, оказались несовместимы с жизнью. На месте несчастного случая работают оперативники. Следователям предстоит выяснить все детали произошедшего под Арамилем. Также проверяется безопасность движения и соблюдение правил эксплуатации транспорта на железной дороге, сообщает Уральская транспортная прокуратура.