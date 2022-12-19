3,5 млн потратят на услуги VPN для системы «Безопасный город» в Нижнем Тагиле

Чтобы выполнить условия контракта, исполнителю придется оборудовать волоконно-оптические линии связи от здания ГУ МВД в Нижнем Тагиле по Островского, 7 до Кулибина, 66 — здания офиса «Тагильского трамвая». Это будет сделано подземным способом или через кабельную канализацию в соответствии с требованиями ГОСТ.