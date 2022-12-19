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3,5 млн потратят на услуги VPN для системы «Безопасный город» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:39
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле администрация города приобретет у оператора связи услуги по предоставлению канала доступа к виртуальным частным сетям (VPN). Это необходимо для передачи данных системы «Безопасный город».

Исполнитель займется предоставлением услуг в интересах муниципального бюджетного учреждения «ЦОДД города Нижний Тагил» (бывший «Сигнал-3»). Оператору необходимо будет выделить цифровые каналов связи для передачи данных внутри «Безопасного города», говорится в техническом задании закупки.

Чтобы выполнить условия контракта, исполнителю придется оборудовать волоконно-оптические линии связи от здания ГУ МВД в Нижнем Тагиле по Островского, 7 до Кулибина, 66 — здания офиса «Тагильского трамвая». Это будет сделано подземным способом или через кабельную канализацию в соответствии с требованиями ГОСТ.

Помимо этого оператор будет осуществлять техподдержку 24/7. Предоставить услуги, согласно документации, нужно до 31 марта 2023 года.

Еще 400 камер «Безопасного города» будут установлены у тагильских детсадов и школ
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Город#Эксклюзив#Безопасный город#Оператор#Закупка#Сигнал-3#ЦОДД
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