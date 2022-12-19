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Добровольцы из Нижнего Тагила передали носилки и печи участникам спецоперации

Сегодня, 08:13
Фото: 1MI
Очередной гуманитарный груз отправится военным на территорию спецоперации. В многочисленных коробках — подарки от добровольцев из Нижнего Тагила: носилки, походные печи, дымоходы, провизия и другие необходимые вещи.

Тары заполонили всеми нужными для военнослужащих вещами. В коробках также поедут созданные руками жителей Нижнего Тагила тактические носилки. Они нужны для того, чтобы оперативно вынести раненых солдат и мирных жителей из зоны боевых действий.

«Золотые руки ангела» в Нижнем Тагиле смастерили носилки для участников СВО
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Положили туда теплые стельки на подзарядке, ружейное масло и перчатки, — сообщает волонтер невьянского отделения организации «Золотые руки ангела».

Напомним, что 19 декабря пройдет мастер-класс по созданию окопных свечей. Горелки из пустых консервных банок отправят военным, принимающим участие в СВО на южных рубежах. По замыслу организаторов, очаги должны согреть не только тела, но и души бойцов.

Окопные свечи для участников СВО отправят из Нижнего Тагила
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Спецоперация#Волонтеры#Гуманитарная помощь#Эксклюзив#Общество#Операция на Украине
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