Добровольцы из Нижнего Тагила передали носилки и печи участникам спецоперации

Тары заполонили всеми нужными для военнослужащих вещами. В коробках также поедут созданные руками жителей Нижнего Тагила тактические носилки. Они нужны для того, чтобы оперативно вынести раненых солдат и мирных жителей из зоны боевых действий.
Положили туда теплые стельки на подзарядке, ружейное масло и перчатки, — сообщает волонтер невьянского отделения организации «Золотые руки ангела».
Напомним, что 19 декабря пройдет мастер-класс по созданию окопных свечей. Горелки из пустых консервных банок отправят военным, принимающим участие в СВО на южных рубежах. По замыслу организаторов, очаги должны согреть не только тела, но и души бойцов.