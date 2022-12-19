Друзей замерзшего насмерть подростка из Екатеринбурга проверили на наркотики

Все случилось тогда, когда школьники проводили время в квартире. Там же был мальчик Даниил, которого в последствии ребята выставили на мороз. Сами подростки рассказали родителям, что с Даниилом они познакомились в ту самую ночь. Его в компанию привел один из мальчиков.