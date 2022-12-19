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Друзей замерзшего насмерть подростка из Екатеринбурга проверили на наркотики

Сегодня, 11:04
Фото: 1MI
На наркотики и алкоголь проверили подростков из Екатеринбурга, которые выставили на мороз своего приятеля.

Выяснилось, что в крови подростков не было ничего запрещенного, сообщила мать одного из них изданию Е1. Было ли что-либо в крови погибшего Даниила, покажет только вскрытие.

Все случилось тогда, когда школьники проводили время в квартире. Там же был мальчик Даниил, которого в последствии ребята выставили на мороз. Сами подростки рассказали родителям, что с Даниилом они познакомились в ту самую ночь. Его в компанию привел один из мальчиков.

Далее, по словам подростков, Даниил швырял вещи и приставал к девочкам. Затем у него заболела голова и он засобирался домой. По словам матери одного из школьников, ребята предложили Даниилу поесть или поспать, но он резко засобирался домой.

Далее в середине ночи мальчик ушел на улицу, чтобы пойти домой. Все происходило в незнакомом ему районе. Позднее тело мальчика было найдено в канаве за складским ангаром в переулке Базовом.

Подростки, проводившие с ним время в ту ночь, предполагают, что парень заблудился – он жил в центре города, вдали от района, в котором проходила вечеринка.

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