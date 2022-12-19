TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Хоккеист порезал горло 15-летнему вратарю из Челябинска во время игры

Сегодня, 04:35
Фото: 1MI
Один из хоккеистов не удержал равновесие, начал падать и лезвием коньков порезал горло 15-летнему юноше — вратарю команды «Метеор Сигнал». Инцидент случился во время игры между сургутским «Олимпийцем-2006» и спортсменами из Челябинска.

На кадрах видно, как молодой человек из сургутской команды падает и задевает юношу из Челябинска. Хоккеист падает и больше не встает. К нему сбегаются другие молодые люди.

«Хрипел, пытался говорить»: Мужчина с перерезанным горлом найден в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Известно, что пострадавший — Александр Беспалов. После несчастного случая ему оказали неотложную помощь. Врачи спасали молодого человека прямо на льду. После того, как медики поработали с юношей, подростка отвезли в медучреждение. Хирурги провели операцию. Спортсмена удалось спасти.

Врачи продолжают борьбу за жизнь и здоровье Александра. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает «Урал Мэш».

Читайте также:
Водитель-экспедитор в Тагиле поссорился с прохожим и перерезал ему горлоНа отеки горла и кашель из-за смога пожаловались тагильчанеМужчина порезал горло школьнику в Выборге
#Анна Варнакина#Происшествия#Челябинск#Больница#Хоккей#Дети
Подпишитесь
Школьники Нижнего Тагила уйдут на каникулы досрочно
16 декабря 09:15
В каток превратилась улица в центре Нижнего Тагила
16 декабря 15:08
Пассажирские автобусы начали ездить по мосту через Тагильский пруд
16 декабря 11:55
Люди 5 часов мерзли на улице под Нижней Турой из-за сломавшегося автобуса
Вчера, 11:33
Арт-объект появился на фасаде школы № 50 в Нижнем Тагиле
17 декабря 05:42
Более 500 млн выделят школам Нижнего Тагила для устранения претензий надзорников
16 декабря 08:15