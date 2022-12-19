Хоккеист порезал горло 15-летнему вратарю из Челябинска во время игры

На кадрах видно, как молодой человек из сургутской команды падает и задевает юношу из Челябинска. Хоккеист падает и больше не встает. К нему сбегаются другие молодые люди.
Известно, что пострадавший — Александр Беспалов. После несчастного случая ему оказали неотложную помощь. Врачи спасали молодого человека прямо на льду. После того, как медики поработали с юношей, подростка отвезли в медучреждение. Хирурги провели операцию. Спортсмена удалось спасти.
Врачи продолжают борьбу за жизнь и здоровье Александра. Он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает «Урал Мэш».