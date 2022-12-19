Из-за высокой заболеваемости ОРВИ, гриппом и другими инфекционными заболеваниями, школьники Нижнего Тагила закончат третью четверть на неделю раньше. Каникулы начнутся у них с 26 декабря. Такие меры рекомендовал принять региональный Роспотребнадзор. При этом, в мэрии Тагила отметили, что по состоянию на 16 декабря заболеваемость детей в общеобразовательных учреждениях города не превышает 10%.
Такую сумму готова потратить мэрия на выполнение работ в первом полугодии 2023 года. За одну единицу услуги подрядчик получит 4 090 рублей. В эту сумму включен сам отлов, стерилизация и вакцинация животного, кормление, содержание и возврат неагрессивных особей на место обитания. При этом, отлов животных должен осуществляться только гуманными способами. В первую очередь работы будут проводиться в общественных местах и у социальных учреждений.
Редакция TagilCity.ru сравнила цены на семь различных групп товаров и среднюю зарплату местных жителей в 2022 и 2021 годах. Затем было высчитано, сколько единиц товаров можно было приобрести на заработанные деньги. Выяснилось, что расходы тагильчан повысились не по всем направлениям. Однако, несмотря на увеличение средней зарплаты на 13%, жить в Нижнем Тагиле стало дороже.
Родители воспитанников детского сада № 172 Нижнего Таила жалуются на холод в группах. При этом они отмечают, что проблема существует не первый год, однако ничего не меняется. Из-за низкой температуры малышам приходится в помещениях ходить тепло одетыми и спать в одежде. В этом году детсад перешел в МАДОУ «Радость», которое является подшефным ЕВРАЗ НТМК. Однако на предприятии в 2022 году не предусмотрели деньги на необходимый ремонт. Провести необходимые работы планируется в 2023 году.
Журналист TagilCity.ru выяснил, какие именно факторы привели к судам между сторонами, ущербу в 1,75 миллиарда и долгам по заработной плате. При этом страдают обычные сотрудники. Например, они не могут попасть на территорию, чтобы забрать личные вещи из кабинетов, так как охрана арендаторов не пускает их на территорию.