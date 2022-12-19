Родители воспитанников детского сада № 172 Нижнего Таила жалуются на холод в группах. При этом они отмечают, что проблема существует не первый год, однако ничего не меняется. Из-за низкой температуры малышам приходится в помещениях ходить тепло одетыми и спать в одежде. В этом году детсад перешел в МАДОУ «Радость», которое является подшефным ЕВРАЗ НТМК. Однако на предприятии в 2022 году не предусмотрели деньги на необходимый ремонт. Провести необходимые работы планируется в 2023 году.