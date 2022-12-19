Пассажирский автобус, двигавшийся маршрутом Екатеринбург-Североуральск, горел на трассе. На момент происшествия в автобусе находилось 23 пассажира и два водителя. Они успели эвакуироваться.
Родители воспитанников детского сада №172 пожаловались на то, что их дети замерзают в стенах учреждения. Родители утверждают, что ситуация не меняется с течением лет. Теперь за этот вопрос взялись специалисты Управления образования Нижнего Тагила.
На прошлой неделе, 14 и 15 декабря, в городе были зафиксированы превышения вредных веществ. В среду трижды доминировал диоксид азота, а в четверг наблюдалось превышение сероводорода.
На новогодних и рождественских праздниках в Нижнем Тагиле будет действовать запрет на продажу алкоголя. Запрет будет действовать также 23 и 28 декабря.
Итоги недели в Нижнем Тагиле: холод в детском саду, досрочные каникулы в школах из-за ОРВИ, 4 выделенных миллиона на отлов бродячих собак, подорожавшая жизнь в городе. Журналисты TagilCity.ru собрали подборку главных событий недели.