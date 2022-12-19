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Итоги в Нижнем Тагиле: запрет на продажу алкоголя и сгоревший автобус на трассе

Сегодня, 15:36
Фото: МЧС Свердловской области
На Новый год в Нижнем Тагиле будет действовать запрет на продажу алкоголя, а на трассе под Невьянском сгорел пассажирский автобус. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 19 декабря.

Пассажирский автобус, двигавшийся маршрутом Екатеринбург-Североуральск, горел на трассе. На момент происшествия в автобусе находилось 23 пассажира и два водителя. Они успели эвакуироваться.

Пассажирский автобус сгорел на трассе под Невьянском
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Родители воспитанников детского сада №172 пожаловались на то, что их дети замерзают в стенах учреждения. Родители утверждают, что ситуация не меняется с течением лет. Теперь за этот вопрос взялись специалисты Управления образования Нижнего Тагила.

Ситуацию с холодом в группах детсада № 172 в Нижнем Тагиле проконтролирует УПРО
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На прошлой неделе, 14 и 15 декабря, в городе были зафиксированы превышения вредных веществ. В среду трижды доминировал диоксид азота, а в четверг наблюдалось превышение сероводорода.

Воздухом с превышением вредных веществ снова дышали жители Нижнего Тагила
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На новогодних и рождественских праздниках в Нижнем Тагиле будет действовать запрет на продажу алкоголя. Запрет будет действовать также 23 и 28 декабря.

Запрет на продажу алкоголя будет действовать в Нижнем Тагиле на Новый год
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Итоги недели в Нижнем Тагиле: холод в детском саду, досрочные каникулы в школах из-за ОРВИ, 4 выделенных миллиона на отлов бродячих собак, подорожавшая жизнь в городе. Журналисты TagilCity.ru собрали подборку главных событий недели.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: холод в садике и досрочные каникулы
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