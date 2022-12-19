На Новый год в Нижнем Тагиле будет действовать запрет на продажу алкоголя, а на трассе под Невьянском сгорел пассажирский автобус. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 19 декабря.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле