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К дочери солиста группы «На-На» Владимира Политова вернулось сознание

Сегодня, 16:22
К дочери солиста группы «На-На» Владимира Политова Алене, которая была госпитализирована в больницу с отравлением, вернулось сознание.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на самого музыканта, самочувствие дочери - хорошее. Теперь певец спешит к ней в больницу.

По данным ряда СМИ, причиной отравления девушки стали антидепрессанты. Она принимала их по назначению врачей в связи с перепадами настроения.

По данным Пятого канала, в больницу девушку привезли в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Она почувствовала себя плохо, будучи в своей квартире на Пятницкой, подаренной ей отцом. После того, как ее родители разошлись, она уехала с матерью в Германию, но в конце 2016 года вернулась в Россию, чтобы продолжить учиться.

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