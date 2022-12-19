К дочери солиста группы «На-На» Владимира Политова вернулось сознание

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на самого музыканта, самочувствие дочери - хорошее. Теперь певец спешит к ней в больницу.
По данным ряда СМИ, причиной отравления девушки стали антидепрессанты. Она принимала их по назначению врачей в связи с перепадами настроения.
По данным Пятого канала, в больницу девушку привезли в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ.
Она почувствовала себя плохо, будучи в своей квартире на Пятницкой, подаренной ей отцом. После того, как ее родители разошлись, она уехала с матерью в Германию, но в конце 2016 года вернулась в Россию, чтобы продолжить учиться.