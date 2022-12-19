Масочный режим вводится в общественном транспорте Екатеринбурга

Напомним, что ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле школьников отправят на каникулы досрочно. Это связано с высокой заболеваемостью ОРВИ. По данным санитарных врачей, уровень заболеваемости школьников сейчас составляет 10%. При этом детские сады города будут работать как и прежде.