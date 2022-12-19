Масочный режим вводится в общественном транспорте Екатеринбурга

По данным администрации города, пока он носит рекомендательный характер, сообщает «КП-Екатеринбург». Также здесь отметили, что никаких документов в «Гортранс» из Роспотребнадзора не поступало.
При этом кондукторы и водитель будут просить пассажиров пользоваться надевать на лицо маски.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле школьников отправят на каникулы досрочно. Это связано с высокой заболеваемостью ОРВИ. По данным санитарных врачей, уровень заболеваемости школьников сейчас составляет 10%. При этом детские сады города будут работать как и прежде.