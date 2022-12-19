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Масочный режим вводится в общественном транспорте Екатеринбурга

Сегодня, 14:14
Фото: 1MI
В общественном транспорте Екатеринбурга вводится режим ношения масок.

По данным администрации города, пока он носит рекомендательный характер, сообщает «КП-Екатеринбург». Также здесь отметили, что никаких документов в «Гортранс» из Роспотребнадзора не поступало.

При этом кондукторы и водитель будут просить пассажиров пользоваться надевать на лицо маски.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле школьников отправят на каникулы досрочно. Это связано с высокой заболеваемостью ОРВИ. По данным санитарных врачей, уровень заболеваемости школьников сейчас составляет 10%. При этом детские сады города будут работать как и прежде.

Школьники Нижнего Тагила уйдут на каникулы досрочно
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#Здоровье#Новости УрФО#Маски#ОРВИ#Транспорт#Елена Озерова
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