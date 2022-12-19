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Отслеживание автобусов в Нижнем Тагиле онлайн

Вчера, 11:18
Фото: 1MI
Отслеживание автобусов в Нижнем Тагиле онлайн
Следить за движением городского транспорта в Нижнем Тагиле можно с помощью мобильных приложений и онлайн-программ. Какие сервисы помогают определить, где автобус в Нижнем Тагиле, — в нашем материале.

2GIS — многофункциональное приложение 

С лета 2022 года отслеживание автобусов в Нижнем Тагиле стало доступно в онлайн-приложении 2ГИС. Программа помогает в режиме реального времени увидеть маршрут автобуса в Нижнем Тагиле. Каждый тагильчанин может открыть карту города в мобильном приложении дваГИС и увидеть, где находится в настоящий момент автобус или трамвай, узнать расписание городского транспорта (ГТ) и даже рассчитать время прибытия к пункту назначения.

Кроме того, в приложении 2gis собрана информация о предприятиях и организациях Нижнего Тагила. Программа поможет найти ближайшую аптеку, школу, больницу, кафе или автосервис. При этом здесь будет видно и адреса, и телефоны, и график работы той или иной компании.

Администрация Нижнего Тагила заключила соглашение с ООО «2ГИС-Нижний Тагил» о нанесении на карту приложения туристических маршрутов и интересных мест города. Во вкладке приложения 2GIS «Интересное в городе» гости города и тагильчане смогут найти фото и описания культурных и исторических достопримечательностей, подобрать места для семейного отдыха и романтических свиданий. Велолюбители и автовладельцы в приложении «ДубльГИС» могут выстроить маршрут с учетом дорожных особенностей и ситуации на дорогах.

2GIS — многофункциональное приложение 
Фото: 2gis.ru/ntagil

Яндекс.Карты и Транспорт

Еще одно многофункциональное приложение, специально разработанное для водителей личного транспорта и пассажиров ГТ, — «Яндекс.Транспорт». С недавнего времени программа стала частью приложения «Яндекс.Карты», сохранив при этом прежний функционал и удобство использования.

Тагильчане с помощью программы могут отслеживать движение маршруток и автобусов — на карте они обозначены разными цветами. Здесь видно расписание общественного транспорта, его движение, прогноз прибытия на ту или иную остановку.

Умный сервис позволяет провести мониторинг и оценить ситуацию на дорогах Нижнего Тагила: пробки, ДТП, возможные осложнения из-за погодных условий. Также в приложении собрана информация о местонахождении магазинов, гостиниц, точек общественного питания, салонов красоты, банкоматов, музеев и других полезных организаций.

Сервис доступен в режиме онлайн, а также для скачивания на смартфон. Функционал программы весьма удобен и прост в использовании, он снабжен подсказками и описаниями доступных пользователю функций. Поэтому «Яндекс.Карты» по праву считаются самым популярным сервисом-навигатором отслеживания городского транспорта среди россиян.

Яндекс.Карты и Транспорт
Фото: yandex.ru/maps/11168/nizhniy-tagil

WikiRoutes

Тагильчане могут воспользоваться для отслеживания маршрутов общественного ГТ приложением  Wikiroutes.

Приложение выглядит как карта, на которой отображается маршрут движения  автобусов, троллейбусов или маршруток Нижнего Тагила.

В приложении представлен список городского и пригородного транспорта: кликнув на нужный номер ГТ, можно увидеть расписание автобуса, даты и дни работы рейса, маршрут следования, стоимость проезда, остановки маршрута, а также справа отображается  перечень похожих маршрутов. С помощью сервиса тагильчане могут спланировать свой маршрут и определить примерное время прибытия до пункта назначения.

Кроме того, на карте обозначены социально значимые объекты.

WikiRoutes
Фото: wikiroutes.info/nizhny-tagil

Городские приложения

В Нижнем Тагиле есть еще несколько приложений, которые помогут пассажирам сориентироваться в движении городского транспорта:

  1. Busget.ru: маршруты следования городских автобусов, маршруток, трамваев, пригородного и междугородного транспорта, список остановок, интервал движения.
  2. Bus-map.ru:  номера маршрутов следования, цена за билет, список остановок, онлайн-движение ГТ на «Яндекс.Картах».
  3. 24tr.ru: меню с номерами автобусов, трамваев и маршрутных такси Нижнего Тагила, перечисление остановок, интервал движения, стоимость проезда, время прибытия.
  4. Кондуктор24.рф: перечисление всех видов ГТ Нижнего Тагила, список остановок, расписание движения, онлайн-карта.

Также информацию о движении автобусов, маршруток и трамваев в Нижнем Тагиле можно посмотреть на официальном сайте городской администрации в разделе «Транспорт». Здесь есть справочник с актуальным расписанием ГТ, список остановок, интервал движения, а также предоставляются данные о ситуации на городских дорогах.

Городские приложения
Фото: ntagil.org
#Транспорт#Автобус#Приложение#Маршрут
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