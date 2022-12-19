С лета 2022 года отслеживание автобусов в Нижнем Тагиле стало доступно в онлайн-приложении 2ГИС. Программа помогает в режиме реального времени увидеть маршрут автобуса в Нижнем Тагиле. Каждый тагильчанин может открыть карту города в мобильном приложении дваГИС и увидеть, где находится в настоящий момент автобус или трамвай, узнать расписание городского транспорта (ГТ) и даже рассчитать время прибытия к пункту назначения.