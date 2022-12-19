С лета 2022 года отслеживание автобусов в Нижнем Тагиле стало доступно в онлайн-приложении 2ГИС. Программа помогает в режиме реального времени увидеть маршрут автобуса в Нижнем Тагиле. Каждый тагильчанин может открыть карту города в мобильном приложении дваГИС и увидеть, где находится в настоящий момент автобус или трамвай, узнать расписание городского транспорта (ГТ) и даже рассчитать время прибытия к пункту назначения.
Кроме того, в приложении 2gis собрана информация о предприятиях и организациях Нижнего Тагила. Программа поможет найти ближайшую аптеку, школу, больницу, кафе или автосервис. При этом здесь будет видно и адреса, и телефоны, и график работы той или иной компании.
Администрация Нижнего Тагила заключила соглашение с ООО «2ГИС-Нижний Тагил» о нанесении на карту приложения туристических маршрутов и интересных мест города. Во вкладке приложения 2GIS «Интересное в городе» гости города и тагильчане смогут найти фото и описания культурных и исторических достопримечательностей, подобрать места для семейного отдыха и романтических свиданий. Велолюбители и автовладельцы в приложении «ДубльГИС» могут выстроить маршрут с учетом дорожных особенностей и ситуации на дорогах.
Еще одно многофункциональное приложение, специально разработанное для водителей личного транспорта и пассажиров ГТ, — «Яндекс.Транспорт». С недавнего времени программа стала частью приложения «Яндекс.Карты», сохранив при этом прежний функционал и удобство использования.
Тагильчане с помощью программы могут отслеживать движение маршруток и автобусов — на карте они обозначены разными цветами. Здесь видно расписание общественного транспорта, его движение, прогноз прибытия на ту или иную остановку.
Умный сервис позволяет провести мониторинг и оценить ситуацию на дорогах Нижнего Тагила: пробки, ДТП, возможные осложнения из-за погодных условий. Также в приложении собрана информация о местонахождении магазинов, гостиниц, точек общественного питания, салонов красоты, банкоматов, музеев и других полезных организаций.
Сервис доступен в режиме онлайн, а также для скачивания на смартфон. Функционал программы весьма удобен и прост в использовании, он снабжен подсказками и описаниями доступных пользователю функций. Поэтому «Яндекс.Карты» по праву считаются самым популярным сервисом-навигатором отслеживания городского транспорта среди россиян.
Тагильчане могут воспользоваться для отслеживания маршрутов общественного ГТ приложением Wikiroutes.
Приложение выглядит как карта, на которой отображается маршрут движения автобусов, троллейбусов или маршруток Нижнего Тагила.
В приложении представлен список городского и пригородного транспорта: кликнув на нужный номер ГТ, можно увидеть расписание автобуса, даты и дни работы рейса, маршрут следования, стоимость проезда, остановки маршрута, а также справа отображается перечень похожих маршрутов. С помощью сервиса тагильчане могут спланировать свой маршрут и определить примерное время прибытия до пункта назначения.
Кроме того, на карте обозначены социально значимые объекты.
В Нижнем Тагиле есть еще несколько приложений, которые помогут пассажирам сориентироваться в движении городского транспорта:
Также информацию о движении автобусов, маршруток и трамваев в Нижнем Тагиле можно посмотреть на официальном сайте городской администрации в разделе «Транспорт». Здесь есть справочник с актуальным расписанием ГТ, список остановок, интервал движения, а также предоставляются данные о ситуации на городских дорогах.