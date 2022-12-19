Пассажирский автобус сгорел на трассе под Невьянском

Шоферы заметили, что в двигателе поднимается температура, на 108 километре пути. В соответствии с инструкцией водитель высадил людей из машины и пошел проверять, возникла ли неполадка. Автомобилист приподнял капот и почувствовал запах гари. После этого мужчина принял решение доставать из багажного отсека пассажирские грузы.