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Пассажирский автобус сгорел на трассе под Невьянском

Сегодня, 07:34
Фото: МЧС Свердловской области
Автобус № 818 «Екатеринбург-Североуральск» загорелся вблизи Невьянска во время движения по трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Инцидент случился 19 декабря, звонок дорожной полиции поступил в 9:48 по уральскому времени.

Прибывшие на место случившегося правоохранители увидели, что транспортное средство марки King Long полыхало на правой обочине автодороги. На момент происшествия в автобусе находилось 23 пассажира и 2 водителя.

Фото: МЧС Свердловской области

Шоферы заметили, что в двигателе поднимается температура, на 108 километре пути. В соответствии с инструкцией водитель высадил людей из машины и пошел проверять, возникла ли неполадка. Автомобилист приподнял капот и почувствовал запах гари. После этого мужчина принял решение доставать из багажного отсека пассажирские грузы.

После этого открыл капот и увидел возгорание автобуса. Тут же сообщил о происшествии на телефон 112, — сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД по Свердловской области.
Видео: МЧС Свердловской области
Автобус с пассажирами внутри загорелся в Екатеринбурге
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Видеозапись тушения пожара опубликовало МЧС Свердловской области.

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