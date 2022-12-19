Пассажирский автобус сгорел на трассе под Невьянском

Прибывшие на место случившегося правоохранители увидели, что транспортное средство марки King Long полыхало на правой обочине автодороги. На момент происшествия в автобусе находилось 23 пассажира и 2 водителя.
Шоферы заметили, что в двигателе поднимается температура, на 108 километре пути. В соответствии с инструкцией водитель высадил людей из машины и пошел проверять, возникла ли неполадка. Автомобилист приподнял капот и почувствовал запах гари. После этого мужчина принял решение доставать из багажного отсека пассажирские грузы.
После этого открыл капот и увидел возгорание автобуса. Тут же сообщил о происшествии на телефон 112, — сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД по Свердловской области.
Видеозапись тушения пожара опубликовало МЧС Свердловской области.