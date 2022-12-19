Письмо с почтовой маркой к 300-летию Нижнего Тагила отправят местные жители

Одним из организаторов проекта выступает администрация Нижнего Тагила. Торжественная церемония пройдет 22 декабря в 13.30 в Театре кукол, а в фойе расположат почтовый ящик для писем. Также к продаже доступны уникальные посткарты с сюжетами, на которых — новогодние иллюстрации.