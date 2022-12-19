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Письмо с почтовой маркой к 300-летию Нижнего Тагила отправят местные жители

Сегодня, 09:21
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле стартовала акция «Теплая почта». В рамках проекта местные жители могут поучаствовать в церемонии гашения конверта и марки, созданных к 300-летию города, и отправить письмо близким в честь Нового года.
Открытки, марки и штемпель выпущены к 300-летию Нижнего Тагила
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Одним из организаторов проекта выступает администрация Нижнего Тагила. Торжественная церемония пройдет 22 декабря в 13.30 в Театре кукол, а в фойе расположат почтовый ящик для писем. Также к продаже доступны уникальные посткарты с сюжетами, на которых — новогодние иллюстрации.

Марки в честь 300-летия Нижнего Тагила поступили в городские почтовые отделения
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Мероприятие проводится в честь 300-летнего юбилея Нижнего Тагила. Инициатива реализуется почтовым оператором в памятные даты и юбилейные дни. Конверты погасят штемпелем с логотипом почетной даты. На церемонии будут присутствовать почетные горожане, сообщает Нижнетагильский театр кукол.

Уникальные календарики в честь 300-летия Нижнего Тагила напечатали в столице
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Ранее жительница Нижнего Тагила получила праздничный юбилейный календарик от собирателя диковинных вещей из Москвы. Наталья Жук приняла в дар памятный подарок со знаменитыми городскими памятниками: «Демидовской дачей», танком и другими. Всего в печать пошло не более 10 тематических сувениров.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Город#300 лет Нижнему Тагилу#Театр кукол#Почта России#Почта#Марка#Конверт
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