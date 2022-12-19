Письмо с почтовой маркой к 300-летию Нижнего Тагила отправят местные жители

Одним из организаторов проекта выступает администрация Нижнего Тагила. Торжественная церемония пройдет 22 декабря в 13.30 в Театре кукол, а в фойе расположат почтовый ящик для писем. Также к продаже доступны уникальные посткарты с сюжетами, на которых — новогодние иллюстрации.
Мероприятие проводится в честь 300-летнего юбилея Нижнего Тагила. Инициатива реализуется почтовым оператором в памятные даты и юбилейные дни. Конверты погасят штемпелем с логотипом почетной даты. На церемонии будут присутствовать почетные горожане, сообщает Нижнетагильский театр кукол.
Ранее жительница Нижнего Тагила получила праздничный юбилейный календарик от собирателя диковинных вещей из Москвы. Наталья Жук приняла в дар памятный подарок со знаменитыми городскими памятниками: «Демидовской дачей», танком и другими. Всего в печать пошло не более 10 тематических сувениров.