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Почти 7,5 млн рублей потратит больница Нижнего Тагила на закупку антибиотиков

Сегодня, 09:55
Фото: 1MI
Городская больница № 1 в Нижнем Тагиле закупит 26 видов антибиотиков на сумму почти 7,5 миллионов рублей.

Лекарственные средства будут передаваться в аптеку, располагающуюся по тому же адресу, где находится больница, — Максарева, 5.

Наибольшее количество единиц товара — 28 тысяч — приходится на антибиотик цефтриаксон, применяемый при инфекционно-воспалительных заболеваниях органов брюшной полости. Еще закупят 7 тысяч единиц амоксициллина в разной дозировке. Лекарство помогает при лечении бактериальных инфекций (инфекция среднего уха, ангина, пневмония, кожные инфекции и инфекции мочевыводящих путей).

Согласно условиям закупки, основная масса поставленного товара должна иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. Упаковка товара не должна быть повреждена и загрязнена. Договор по поставке антибиотиков вступает в силу с момента заключения и действует до 10 октября 2023 года.

Лекарств на 27 млн закупит инфекционная больница Нижнего Тагила
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Здоровье#Эксклюзив#Деньги#Лекарства#Аптека#Больница#Закупка
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