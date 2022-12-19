Почти 7,5 млн рублей потратит больница Нижнего Тагила на закупку антибиотиков

Лекарственные средства будут передаваться в аптеку, располагающуюся по тому же адресу, где находится больница, — Максарева, 5.
Наибольшее количество единиц товара — 28 тысяч — приходится на антибиотик цефтриаксон, применяемый при инфекционно-воспалительных заболеваниях органов брюшной полости. Еще закупят 7 тысяч единиц амоксициллина в разной дозировке. Лекарство помогает при лечении бактериальных инфекций (инфекция среднего уха, ангина, пневмония, кожные инфекции и инфекции мочевыводящих путей).
Согласно условиям закупки, основная масса поставленного товара должна иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. Упаковка товара не должна быть повреждена и загрязнена. Договор по поставке антибиотиков вступает в силу с момента заключения и действует до 10 октября 2023 года.