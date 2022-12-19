Почти 7,5 млн рублей потратит больница Нижнего Тагила на закупку антибиотиков

Согласно условиям закупки, основная масса поставленного товара должна иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. Упаковка товара не должна быть повреждена и загрязнена. Договор по поставке антибиотиков вступает в силу с момента заключения и действует до 10 октября 2023 года.