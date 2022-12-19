Саранский завод «Биохимик» будет выпускать миллиард таблеток в год

Представители компании рассказали, что линия будет выпускать противовирусные, нестероидные противовоспалительные, гепатопротекторные препараты. Специалисты оценили новое таблеточное производство ГК «Промомед» как одно из наиболее современных в Европе. Здесь используются технологии вакуумной передачи. Линия сможет выпускать многослойные и сложнокомпонентные таблетки, производимые в условиях фоточувствительности и нулевой влажности. Также будет освоена такая форма препаратов, как саше — порошки в одноразовых пакетиках.