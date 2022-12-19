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Саранский завод «Биохимик» будет выпускать миллиард таблеток в год

Сегодня, 13:37
Фото: пресс-служба ГК «Промомед»
На заводе «Биохимик» (подразделение ГК «Промомед») состоялось торжественное открытие нового таблеточного производства. В линию, способную ежегодно производить миллиард таблеток, инвестировали более 1,8 млрд рублей.

Глава совета директоров ГК «Промомед» Пётр Белый заявил, что теперь и в Российской Федерации имеется оборудование, необходимое для производства сверхсовременных препаратов любой степени сложности, пишет портал  newizv.ru.

Задача новой линии — выпуск стратегических лекарств, необходимых для россиян, в том числе тех, которые перестанут поставлять из-за возможного ухода с российского рынка иностранных фармацевтических компаний.

Представители компании рассказали, что линия будет выпускать противовирусные, нестероидные противовоспалительные, гепатопротекторные препараты. Специалисты оценили новое таблеточное производство ГК «Промомед» как одно из наиболее современных в Европе. Здесь используются технологии вакуумной передачи. Линия сможет выпускать многослойные и сложнокомпонентные таблетки, производимые в условиях фоточувствительности и нулевой влажности.  Также будет освоена такая форма препаратов, как саше — порошки в одноразовых пакетиках. 

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил участников церемонии открытия по видеосвязи. В своём обращении к ним он напомнил, что отечественная фармакология оперативно отреагировала на вызов, который был брошен пандемией коронавируса. Тогда было быстро налажено производство препаратов, спасших тысячи жизней. 

Новое производство добавит уверенности в сфере медицинской безопасности Российской Федерации, а также поможет развивать не только фармсектор, но и здравоохранение страны. 

Глава Мордовии Артём Здунов отметил, что, открывая подобные линии, 

Российская Федерация показывает миру свою способность перейти к полной технологической независимости. 

Примечательно, что контроль за производством будет осуществляться при помощи средств мониторинга, сбора данных, диспетчеризации и своевременного управления параметрами технологического процесса. Такой тщательный мониторинг позволит выпускать продукцию высочайшего качества.

Во время церемонии открытия лучшие сотрудники завода был отмечены Комитетом Совфеда по обороне и безопасности. Кроме этого, они получили благодарности от Артёма Здунова и почётные грамоты думского комитета по охране здоровья. 

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