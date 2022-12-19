Ситуацию с холодом в группах детсада № 172 в Нижнем Тагиле проконтролирует УПРО

После публикации TagilCity.ru о холоде в детском саду № 172 на Гальянке, обслуживающая организация провела обследование в целях обеспечения температурного режима. В частности, специалисты перезапустили системы отопления и промыли радиаторы в группах.
В течение 2017–2022 годов в дошкольном учреждении были заменены все окна в групповых и спальных помещениях, а также выполнен ремонт кровли. Вопрос по температурному режиму находится на контроле, — рассказала TagilCity.ru заместитель начальника Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Гура.
По словам Юлии, одной из родительниц двух сыновей, посещающих детский сад, в игровых помещениях действительно стоят пластиковые окна. Однако в коридоре и раздевалке — деревянные оконные конструкции.
В прошедшие выходные приходили промывать батареи. Но слесарь сказал, что это изменит ситуацию ненадолго. Также отрегулировали окна и выставили на стеклопакетах зимний режим. Сегодня, 19 декабря, батареи в группах стали теплее, чем обычно. Но на улице сейчас лишь 0 градусов. — пояснила тагильчанка.
Также Юлия отметила, что несмотря на предпринятые меры, дети в группах все равно одеты тепло: никаких футболок, шортов и носков.
Напомним, детский сад № 172 вошел в МАДОУ «Радость» с апреля 2022 года. По словам Елены Городиловой, директора объединения, на этот год средства на проведение ремонта в этом дошкольном учреждении выделены не были. Однако в 2023 году планируется провести необходимые работы, чтобы привести температурный режим в соответствии с санитарными нормами.