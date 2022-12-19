Ситуацию с холодом в группах детсада № 172 в Нижнем Тагиле проконтролирует УПРО

Напомним, детский сад № 172 вошел в МАДОУ «Радость» с апреля 2022 года. По словам Елены Городиловой, директора объединения, на этот год средства на проведение ремонта в этом дошкольном учреждении выделены не были. Однако в 2023 году планируется провести необходимые работы, чтобы привести температурный режим в соответствии с санитарными нормами.