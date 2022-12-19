Стала известна дата возвращения застрявших в Хургаде туристов из Екатеринбурга

Напомним, что небо над Иорданией закрылось для россиян до момента, пока не будет предоставлена страховка. Авиакомпания не может ее получить в условиях санкций. В данный момент логисты IFly прокладывают маршрут над Сирией. К нынешнему моменту домой уже вылетело 880 туристов. Для того, чтобы вернуть всех оставшихся, понадобится приблизительно 15 бортов.