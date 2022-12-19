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Стала известна дата возвращения застрявших в Хургаде туристов из Екатеринбурга

Сегодня, 04:07
Фото: 1MI
После того, как для авиакомпании IFly закрыли небо над Иорданией, туристы из Екатеринбурга застряли в египетской Хургаде. Путешественники возвратятся домой 20 декабря.

Самолет с россиянами отправится из зарубежного курортного города в Санкт-Петербург. Информацию сообщают «Известия» со ссылкой на источники в туроператоре IFly Fun& Sun. Кроме того, авиаперевозчику удалось наладить рейсы в столицу России.

Рейс из Екатеринбурга в Хургаду был задержан на ночь из-за неисправного самолета
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Напомним, что небо над Иорданией закрылось для россиян до момента, пока не будет предоставлена страховка. Авиакомпания не может ее получить в условиях санкций. В данный момент логисты IFly прокладывают маршрут над Сирией. К нынешнему моменту домой уже вылетело 880 туристов. Для того, чтобы вернуть всех оставшихся, понадобится приблизительно 15 бортов.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Самолет#Туристы#Авиакомпания
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